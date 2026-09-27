La primavera 2026 llega con movimientos importantes en el cielo. Qué cambios trae la Luna entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre y cómo pueden influir en los distintos perfiles zodiacales.

Los movimientos de la Luna y los planetas marcan el clima astrológico de los primeros días de octubre.

Estos son los 4 signos del Zodíaco que podrían dar un giro en su vida en el inicio de octubre - la última semana de septiembre y los primeros días del mes entrante llegan con movimientos en el cielo. Para la astrología, el recorrido lunar puede marcar distintos climas emocionales y abrir nuevas posibilidades.

Estos son los cuatro signos del zodíaco que tendrán un nuevo destino en la primavera del 2026

Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la Luna pasará por Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, mientras que Marte ingresará en Leo y Mercurio hará lo propio en Escorpio.

Estos movimientos no afectan de la misma manera a todos. Sin embargo, hay cuatro signos que, desde la mirada astrológica, pueden sentir con mayor intensidad esta transición y encontrarse frente a decisiones, oportunidades o cambios que modifiquen el rumbo de las próximas semanas. El cambio no necesariamente tiene que ser externo, también puede tratarse de una decisión interna: poner un límite, cerrar una etapa o reconocer que ya no se quiere sostener una determinada dinámica.

Para Aries, la semana comienza con la Luna todavía en su signo y puede funcionar como un momento de definición. Después de la intensidad de la Luna llena, puede aparecer mayor claridad sobre algo que venía generando dudas. El ingreso de Marte en Leo también resulta significativo para este signo de fuego. Desde la astrología, puede despertar las ganas de volver a apostar por un proyecto, una relación o una actividad que genere entusiasmo.

Tauro

La Luna transita Tauro desde el 28 hasta el 30 de septiembre, llevando el foco hacia la estabilidad, los recursos y aquello que brinda seguridad. Puede ser una etapa para ordenar prioridades y tomar decisiones más concretas. Además, Mercurio cambia de signo durante estos días y puede impulsar conversaciones importantes en torno a los vínculos.

Géminis

La Luna ingresa en Géminis el 30 de septiembre y permanece allí hasta el 2 de octubre, por lo que los primeros días de octubre pueden traer mayor movimiento mental y comunicativo. Conversaciones, mensajes, propuestas o información nueva pueden abrir una posibilidad que antes no estaba contemplada. Para un signo asociado con la curiosidad y el intercambio de ideas, este clima puede impulsar una decisión diferente.

Cáncer

La Luna llega a Cáncer el 2 de octubre y permanece allí durante el fin de semana. Además, el sábado 3 se produce el Cuarto Menguante, una fase que en astrología se vincula con los cierres, la revisión y la necesidad de dejar espacio para un nuevo ciclo. Para Cáncer, este movimiento puede sentirse especialmente en el plano emocional y familiar. Una situación que venía ocupando demasiado espacio podría empezar a resolverse o, al menos, mostrar con mayor claridad qué camino seguir.