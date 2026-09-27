Horóscopo de hoy, lunes 28 de septiembre

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
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Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
No te desgastes buscando aprobación, vos sabés lo que valés y el reconocimiento va a llegar. Paciencia, que los triunfos están cerca. Mantené la calma, no gastes de más por ansiedad.
(21 de abril al 21 de mayo)
Tu cuerpo te pide más disciplina, cuidá la alimentación y volvé al ejercicio. Vas a sentirte mejor enseguida. Hoy no te preocupes, los números se mantienen estables.
(22 de mayo al 20 de junio)
Hoy la charla no fluye tan fácil, pero eso te ayuda a valorar tus talentos y aprender de los errores. Este lunes cuidado con gastos impulsivos, mejor pensá dos veces.
(21 de junio al 22 de julio)
Tus emociones están a flor de piel así que tratá de equilibrarlas para que los demás te entiendan mejor. Este lunes, mantené el orden ya que no es momento de improvisar.
(23 de julio al 21 de agosto)
Cupido anda cerca y te trae un amor tranquilo y real, que te da seguridad Leo. En cuanto a tu economía, todo en equilibrio, sin sorpresas para este lunes.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Aunque a veces te sientas invisible, hoy vas a brillar y atraer miradas Virgo. Tu inteligencia abre puertas. En cuanto a tu bolsillo, hoy se vienen oportunidades si tomás decisiones claras.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
Necesitás reconectar con tu lado espiritual Libra, la respuesta está dentro tuyo, no afuera. En cuanto a tu economía,hoy tendrás estabilidad, pero no te duermas, revisá tus cuentas.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Es hora de encarar esos temas familiares pendientes Escorpio, la solución es más simple de lo que pensás. En cuanto a tus finanzas, mantené la prudencia, no es día para arriesgar.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
La clave es la calma Sagitario, tenés la razón de tu lado, no te distraigas con dudas. Hoy tu justicia interna también aplica al bolsillo, cuidá lo que es justo para vos.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Se vienen cambios grandes y transformadores Capricornio, adaptate paso a paso y usá tu buen juicio. En cuanto a tu bolsillo, es un buen momento para analizar inversiones con cabeza fría.
(21 de enero al 18 de febrero)
Mirar atrás te ayuda a entender tus errores, pedí disculpas y vas a recuperar paz Acuario. En cuanto a tu bolsillo, mantené la humildad, corregí lo que hiciste mal en gastos.
(19 de febrero al 20 de marzo)
El amor que recibís te da fuerza para nuevos proyectos y cambios profesionales. Hoy Piscis, tu energía positiva también impulsa tu economía.