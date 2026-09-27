27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 28 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La primavera traerá un nuevo destino para estos cuatro signos del zodíaco.
Te puede interesar:

Estos son los cuatro signos del zodíaco que tendrán un nuevo destino en la primavera del 2026

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No te desgastes buscando aprobación, vos sabés lo que valés y el reconocimiento va a llegar. Paciencia, que los triunfos están cerca. Mantené la calma, no gastes de más por ansiedad.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tu cuerpo te pide más disciplina, cuidá la alimentación y volvé al ejercicio. Vas a sentirte mejor enseguida. Hoy no te preocupes, los números se mantienen estables.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy la charla no fluye tan fácil, pero eso te ayuda a valorar tus talentos y aprender de los errores. Este lunes cuidado con gastos impulsivos, mejor pensá dos veces.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tus emociones están a flor de piel así que tratá de equilibrarlas para que los demás te entiendan mejor. Este lunes, mantené el orden ya que no es momento de improvisar.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cupido anda cerca y te trae un amor tranquilo y real, que te da seguridad Leo. En cuanto a tu economía, todo en equilibrio, sin sorpresas para este lunes.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Aunque a veces te sientas invisible, hoy vas a brillar y atraer miradas Virgo. Tu inteligencia abre puertas. En cuanto a tu bolsillo, hoy se vienen oportunidades si tomás decisiones claras.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Necesitás reconectar con tu lado espiritual Libra, la respuesta está dentro tuyo, no afuera. En cuanto a tu economía,hoy tendrás estabilidad, pero no te duermas, revisá tus cuentas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es hora de encarar esos temas familiares pendientes Escorpio, la solución es más simple de lo que pensás. En cuanto a tus finanzas, mantené la prudencia, no es día para arriesgar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La clave es la calma Sagitario, tenés la razón de tu lado, no te distraigas con dudas. Hoy tu justicia interna también aplica al bolsillo, cuidá lo que es justo para vos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se vienen cambios grandes y transformadores Capricornio, adaptate paso a paso y usá tu buen juicio. En cuanto a tu bolsillo, es un buen momento para analizar inversiones con cabeza fría.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Mirar atrás te ayuda a entender tus errores, pedí disculpas y vas a recuperar paz Acuario. En cuanto a tu bolsillo, mantené la humildad, corregí lo que hiciste mal en gastos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El amor que recibís te da fuerza para nuevos proyectos y cambios profesionales. Hoy Piscis, tu energía positiva también impulsa tu economía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los movimientos de la Luna y los planetas marcan el clima astrológico de los primeros días de octubre.

Estos son los 4 signos del Zodíaco que podrían dar un giro en su vida en el inicio de octubre

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 27 de septiembre

Los números de la suerte acompañan a cada signo este sábado.

Estos son los números de la suerte para hoy sábado 26 de septiembre, signo por signo

Los movimientos astrales de septiembre 2026 marcan un cambio de energía con la llegada de la temporada de Libra.

Los signos con mas suerte en septiembre 2026

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 26 de septiembre

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 25 de septiembre, signo por signo

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 25 de septiembre, signo por signo

Rating Cero

La actriz y cantante se plantó frente a José Luis Puma Rodríguez.

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell.

Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell

Lali y Dillom juntos en el escenario.

Con amigos así: Dillom filtró un desopilante reclamo de Lali Espósito por la letra de una canción que es furor en redes

últimas noticias

La avioneta estrellada al sur de la ciudad de Córdoba.

Córdoba: se cayó una avioneta con cinco personas que resultaron heridas y pidieron ayuda a gritos

Hace 20 minutos
El exfutbolista Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo: qué se sabe hasta ahora sobre su estado de salud

Hace 20 minutos
Barrena, campeón del Challenger de Buenos Aires por primera vez.

Alex Barrena se tomó revancha y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires, pero no festejó

Hace 33 minutos
El Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas.

Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

Hace 45 minutos
Javier Milei niega los datos.

Javier Milei: "Hoy la Quinta de Olivos es una base militar porque tengo enemigos muy pesados"

Hace 53 minutos