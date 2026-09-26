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Horóscopo de hoy, domingo 27 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 27 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los números de la suerte acompañan a cada signo este sábado.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Lo mejor para no discutir con su pareja es esperar. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Pague sus deudas ahora que todavía puede. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. El ejercicio vendrá muy bien a su salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Riesgo de padecer falta de hierro.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Absténgase de asumir riesgos financieros. La actitud de un compañero de trabajo no es algo personal. Todo bien en cuestiones de salud.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

En el amor, se sentirá muy inspirado y sensible. Le conviene no gastar más de lo necesario. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. No dé tanta importancia a sus «males» y relájese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. No hay acontecimientos especiales en relación con el dinero. Jornada muy tranquila en el ámbito laboral. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada estupenda para el amor. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Jornada muy productiva en el plano profesional. Intente descansar o el agotamiento le vencerá.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Procure moverse por ambientes diferentes al suyo. Puede permitirse ese capricho que ya hace tiempo desea. Asuntos profesionales solicitan mayor atención. El abandono físico puede arruinar su vida.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Consigue el equilibrio entre gastos e ingresos. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Intente mejorar su crédito hipotecario. Bien todos los asuntos profesionales. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las cosas no le pueden ir mejor en materia amorosa. Excelente jornada para las finanzas. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. La base de una buena economía es el control. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Las energías le están abandonando, no se agote.

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