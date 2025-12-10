La astróloga reveló cuáles serán los más favorecidos por la energía cósmica en el inicio de mes y por qué algunos lideran el ranking de buena fortuna.

La astróloga compartió su ranking semanal con los signos que comenzarán el último ciclo del año con el pie derecho.

Ni Piscis ni Tauro: estos serán los signos que empezarán diciembre con mejor suerte , según Esperanza Gracia. La astróloga española reveló cuáles serán los tres perfiles astrales más afortunados en el comienzo del mes y qué energías acompañarán a cada uno.

La reconocida astróloga compartió su ranking semanal con los signos que comenzarán el último ciclo del año con el pie derecho. Contra todo pronóstico, ni el signo de los peces ni el del toro encabezan la lista: esta vez, las energías del cosmos favorecen a algunos que llegan impulsados por la temporada, la Superluna y un combo astral que promete movimiento, claridad y buena suerte.

Para la especialista, este inicio de diciembre invita a atreverse, decir lo que se siente, iniciar caminos nuevos y seguir la intuición. Un período donde la energía del fuego domina el ranking y empuja a los más valientes del zodiaco a tomar protagonismo.

En plena temporada sagitariana, este signo se mantiene entre los puestos más altos del ranking de Esperanza Gracia. Según la astróloga, el Sol y Marte en Sagitario lo vuelven “imparable”, ideal para animarse a proyectos nuevos y aventuras que estaban en pausa.

Números de la suerte: 3 y 6.

Color favorable: rojo, símbolo de fuerza, pasión y poder.

Escorpio: intensidad que empuja hacia lo alto

Escorpio se ubica en el segundo lugar gracias a una energía profunda que lo impulsa a avanzar con determinación. Según Gracia, este es un momento clave para abrirse a nuevos retos y romper silencios que vienen pesando.

Confesiones, verdades y emociones que salen a la luz.

Fuerte magnetismo para atraer suerte en el amor.

La Superluna puede revelar secretos o cerrar capítulos.

Números de la suerte: 0 y 6.

Color favorable: rojo, para fortalecer la seguridad personal y la energía vital.

Aries: el signo más afortunado que inaugura diciembre

El primer puesto es para Aries, que empieza diciembre con una fuerza imparable. Su valentía innata, sumada al impulso de la Luna en su signo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, lo convierten en el protagonista astral de la semana.

Momento ideal para tomar decisiones importantes.

Empuje para liderar, avanzar y destacarse.

Nueva etapa que comienza con entusiasmo renovado.

Números de la suerte: 1 y 3.

Color favorable: rojo, para activar la intuición y atraer fortuna.