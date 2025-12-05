Venus entró en Sagitario: así afecta al amor, los vínculos y el deseo hasta el 24 de diciembre

5 de diciembre de 2025 Inicio
Desde ahora y hasta fin de mes, las relaciones buscan expansión, honestidad y experiencias que enciendan el corazón.

Conocé las claves del horóscopo.

  • Amor como aventura: Venus en Sagitario invita a explorar, viajar, abrir la mente y apostar por experiencias que enciendan el corazón.
  • Vínculos más sinceros: Surge una necesidad de conversaciones honestas, límites claros y gestos que reflejen intención real.
  • Deseo optimista y expansivo: Aumentan las ganas de conectar, aprender del otro y construir desde la libertad y el entusiasmo.
  • Ruptura de patrones: Es el momento ideal para soltar miedos, probar nuevas dinámicas afectivas y animarse a expresar lo que de verdad se siente.

El planeta del amor inició un tránsito vibrante y lleno de movimiento: Venus entró en Sagitario y permanecerá allí desde el 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Así afecta al amor, los vínculos y el deseo.

Durante estas semanas, la energía afectiva cambia de rumbo y se vuelve más aventurera, honesta y expansiva. Con Sagitario —signo de fuego regido por Júpiter— Venus deja atrás la necesidad de control para abrir paso a una etapa donde el amor se vive como exploración.

Este tránsito invita a:

  • Buscar relaciones que inspiren y amplíen la vida.
  • Abrir la mente y decir lo que realmente se siente.
  • Conectar desde la honestidad y el deseo genuino.
  • Romper patrones que limitan la libertad emocional.
  • El cariño se expresa con espontaneidad, humor, intensidad y verdad.
Venus en sagitario

¿Cómo afecta al amor, los vínculos y el deseo Venus en Sagitario?

  • Más aventura emocional- Los vínculos piden movimiento: viajes, experiencias nuevas, conversaciones profundas y un toque de imprevisibilidad que enciende el deseo.
  • Sinceridad sin filtros- Sagitario elimina rodeos. Se valora la autenticidad, aunque incomode. La verdad se vuelve irresistible.
  • Exploración del amor propio- Este tránsito potencia la autoestima desde el crecimiento: aprender algo nuevo, animarse a más, defender la propia libertad.
  • Atracción por lo diferente- Se despierta interés por personas, culturas o estilos de vida distintos. Lo exótico y lo inesperado resultan magnéticos.

¿Cómo influye en cada signo?

Si querés, te preparo la versión larga por ascendente, pero acá va un adelanto:

  • Fuego (Aries, Leo, Sagitario): expansión, oportunidades románticas y más pasión.
  • Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): necesidad de soltar estructuras y abrir la puerta a lo nuevo.
  • Aire (Géminis, Libra, Acuario): encuentros estimulantes, conexiones inesperadas y mucha claridad mental.
