Luna Nueva en Sagitario 20 de diciembre 2025: qué significa y cómo impacta en cada signo la última Luna Nueva del año

Con la energía del arquero, esta lunación impulsa a mirar hacia adelante, reconstruir la motivación y fijar una misión personal para 2026.

Por
¿Qué significa y cómo impacta en cada signo la última Luna Nueva del año?.

  • Momento de expansión: esta Luna Nueva abre un portal ideal para proyectar el 2026 con visión amplia, entusiasmo y una actitud más aventurera.
  • Cierre y renacimiento: al ser la última Luna Nueva del año, funciona como un reset emocional que impulsa a dejar atrás creencias limitantes.
  • Energía de propósito: Sagitario invita a definir una misión, un destino o una dirección que inspire y motive profundamente.
  • Confianza y movimiento: es un tránsito que favorece decisiones valientes, viajes, estudios, nuevos proyectos y todo lo que amplíe horizontes.

El novilunio en Sagitario del 20 de diciembre de 2025 a las 01:43 llega como un reset emocional y espiritual, una invitación a cerrar el año alineando deseo, propósito y fe. ¿Qué significa y cómo impacta en cada signo la última Luna Nueva del año?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
El signo del arquero es expansión, búsqueda, aventura interior. Bajo esta Luna Nueva, todos sentimos la necesidad de creer nuevamente en algo: en un camino, en una posibilidad, en un sueño que vuelve a encenderse.

Además, al darse en los 28° del signo del fuego mutable, esta es una Luna que potencia viajes, estudios, decisiones de largo plazo, cambios de mentalidad y planes que se proyectan a futuro. Es una lunación que renueva la fe, incluso en quienes pensaban que ya no tenían fuerzas.

¿Qué propone la Luna Nueva en Sagitario?

  • Reconectar con un propósito personal.
  • Tomar decisiones valientes para 2026.
  • Volver a creer en algo: en vos, en tus proyectos, en la vida.
  • Cerrar el año con claridad y sentido.
  • Hacer espacio para nuevas aventuras, aprendizajes y caminos.

Cómo impacta la Luna Nueva en Sagitario en cada signo

Horóscopo Sagitario
Sagitario, por su parte, se beneficiará de los tránsitos en Géminis, su signo opuesto complementario, lo que potenciará asociaciones y alianzas estratégicas.

ARIES

Renovación total de propósito. Sentís impulso para tomar una decisión grande: viajes, mudanzas, estudios o nuevos rumbos laborales. Te vuelve la motivación que estabas esperando.

TAURO

La Luna activa un cierre emocional profundo. Se genera claridad sobre vínculos, deudas, duelos, intimidad y contratos. Liberás un peso. Nace una nueva forma de compartir.

GÉMINIS

Reinicio absoluto en relaciones. Puede aparecer una persona clave o renacer un vínculo. Decidís desde otro lugar: más maduro, más honesto, más libre.

CÁNCER

Nuevo ciclo laboral y de hábitos. Surge un proyecto, un orden nuevo o una oportunidad de mejorar tu rutina. Es momento de cuidar tu energía y priorizar bienestar.

LEO

Creatividad y romance encendidos. La Luna abre el corazón, trae inspiración y posibles inicios amorosos. También marca un renacer artístico o expresivo.

VIRGO

Movimiento en lo familiar: mudanzas, cambios en la casa, decisiones con madre/padre, orden interno. Nace un nuevo enfoque emocional y doméstico.

LIBRA

Noticias, trámites, conversaciones importantes. Cambia tu forma de comunicarte y pedir lo que necesitás. Proyecto de escritura, estudio o viaje corto.

ESCORPIO

Nuevo ciclo económico: mejora de ingresos, aumento, idea rentable o cierre positivo de un asunto financiero. Recuperás seguridad interna y material.

SAGITARIO

Renacés. Es tu Luna Nueva: reseteo total. Nuevo look, nueva actitud, nuevas intenciones para 2026. Te animás a cambiar algo clave de tu vida.

CAPRICORNIO

Necesidad de retirarte, cerrar capítulos internos, sanar. La Luna abre insights, sueños, señales y procesos espirituales profundos. Soltás lo que no va más.

ACUARIO

Nuevos grupos, amistades, redes, proyectos comunitarios o colaborativos. Decidís con quién querés caminar 2026. Llega gente clave.

PISCIS

Reinicio profesional: ascenso, reconocimiento, nueva meta laboral o un giro en tu rumbo. La Luna te invita a apostar más alto. Creés nuevamente en tu camino.

