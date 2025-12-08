Luna Nueva en Sagitario 20 de diciembre 2025: qué significa y cómo impacta en cada signo la última Luna Nueva del año

- Momento de expansión: esta Luna Nueva abre un portal ideal para proyectar el 2026 con visión amplia, entusiasmo y una actitud más aventurera.
- Cierre y renacimiento: al ser la última Luna Nueva del año, funciona como un reset emocional que impulsa a dejar atrás creencias limitantes.
- Energía de propósito: Sagitario invita a definir una misión, un destino o una dirección que inspire y motive profundamente.
- Confianza y movimiento: es un tránsito que favorece decisiones valientes, viajes, estudios, nuevos proyectos y todo lo que amplíe horizontes.
El novilunio en Sagitario del 20 de diciembre de 2025 a las 01:43 llega como un reset emocional y espiritual, una invitación a cerrar el año alineando deseo, propósito y fe. ¿Qué significa y cómo impacta en cada signo la última Luna Nueva del año?
El signo del arquero es expansión, búsqueda, aventura interior. Bajo esta Luna Nueva, todos sentimos la necesidad de creer nuevamente en algo: en un camino, en una posibilidad, en un sueño que vuelve a encenderse.
Además, al darse en los 28° del signo del fuego mutable, esta es una Luna que potencia viajes, estudios, decisiones de largo plazo, cambios de mentalidad y planes que se proyectan a futuro. Es una lunación que renueva la fe, incluso en quienes pensaban que ya no tenían fuerzas.
Renovación total de propósito. Sentís impulso para tomar una decisión grande: viajes, mudanzas, estudios o nuevos rumbos laborales. Te vuelve la motivación que estabas esperando.
TAURO
La Luna activa un cierre emocional profundo. Se genera claridad sobre vínculos, deudas, duelos, intimidad y contratos. Liberás un peso. Nace una nueva forma de compartir.
GÉMINIS
Reinicio absoluto en relaciones. Puede aparecer una persona clave o renacer un vínculo. Decidís desde otro lugar: más maduro, más honesto, más libre.
CÁNCER
Nuevo ciclo laboral y de hábitos. Surge un proyecto, un orden nuevo o una oportunidad de mejorar tu rutina. Es momento de cuidar tu energía y priorizar bienestar.
LEO
Creatividad y romance encendidos. La Luna abre el corazón, trae inspiración y posibles inicios amorosos. También marca un renacer artístico o expresivo.
VIRGO
Movimiento en lo familiar: mudanzas, cambios en la casa, decisiones con madre/padre, orden interno. Nace un nuevo enfoque emocional y doméstico.
LIBRA
Noticias, trámites, conversaciones importantes. Cambia tu forma de comunicarte y pedir lo que necesitás. Proyecto de escritura, estudio o viaje corto.
ESCORPIO
Nuevo ciclo económico: mejora de ingresos, aumento, idea rentable o cierre positivo de un asunto financiero. Recuperás seguridad interna y material.
SAGITARIO
Renacés. Es tu Luna Nueva: reseteo total. Nuevo look, nueva actitud, nuevas intenciones para 2026. Te animás a cambiar algo clave de tu vida.
CAPRICORNIO
Necesidad de retirarte, cerrar capítulos internos, sanar. La Luna abre insights, sueños, señales y procesos espirituales profundos. Soltás lo que no va más.
ACUARIO
Nuevos grupos, amistades, redes, proyectos comunitarios o colaborativos. Decidís con quién querés caminar 2026. Llega gente clave.
PISCIS
Reinicio profesional: ascenso, reconocimiento, nueva meta laboral o un giro en tu rumbo. La Luna te invita a apostar más alto. Creés nuevamente en tu camino.