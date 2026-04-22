Horóscopo de hoy, jueves 23 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 23 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

(21 de marzo al 20 de abril)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

(21 de abril al 21 de mayo)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. No es buen momento para arriesgar su dinero en inversiones. Mal día para tomar decisiones en el trabajo. Las locuras de la noche le apartan del descanso, dosifíquese.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. Buen momento para resolver problemas económicos. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Salir con los amigos es la mejor terapia.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dinámica diferente en la relación de pareja. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. El sentido del humor es importante para la salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Feliz y enamorado de su pareja. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Salud magnífica, salga a divertirse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. El ambiente laboral estará distendido. Cuide más su salud y no cometa excesos.