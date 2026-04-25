25 de abril de 2026 Inicio
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El poderoso ritual de Luna llena en Escorpio que muchos hacen para soltar bloqueos emocionales y cerrar ciclos

Para muchas personas, este tipo de practica representa una manera simbólica de concluir una etapa y abrir espacio para una versión más auténtica de sí mismas.

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¿Cuál es el poderoso ritual de Luna llena en Escorpio que muchos hacen para soltar bloqueos emocionales y cerrar ciclos?

¿Cuál es el poderoso ritual de Luna llena en Escorpio que muchos hacen para soltar bloqueos emocionales y cerrar ciclos?

  • La energía intensa está orientada a cierres emocionales profundos
  • Es un Momento propicio para liberar cargas del pasado
  • Se trata de una Influencia que favorece procesos de transformación interna
  • Ideal para la preparación de un espacio tranquilo para trabajar la intención

El plenilunio del 1 de mayo de 2026 llega con una energía especialmente intensa para trabajar emociones profundas, sanar heridas antiguas y dejar atrás todo aquello que ya no tiene lugar en una nueva etapa. ¿Cuál es el poderoso ritual de Luna llena en Escorpio que muchos hacen para soltar bloqueos emocionales y cerrar ciclos?

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Dentro de la astrología, esta es una de las lunas más poderosas para realizar prácticas de liberación emocional, porque el pulso escorpiano está asociado a la muerte simbólica y al renacimiento personal. Por eso, muchas personas aprovechan este momento para hacer un trabajo interno más profundo y consciente.

Cuando la lunación ilumina esta zona del cielo, todo aquello que estaba escondido puede hacerse visible para ser trabajado con mayor conciencia.

Luna llena escorpio

El ritual más recomendado para esta Luna llena en Escorpio

Para este ritual vas a necesitar:

  • una vela blanca
  • un vaso con agua
  • sal gruesa
  • un papel
  • una lapicera
  • un recipiente seguro

Lo ideal es hacerlo durante la noche, en un espacio tranquilo donde puedas estar en silencio durante algunos minutos.

Paso a paso del ritual

Primero encendé la vela blanca para simbolizar claridad emocional y colocá al lado el vaso con agua con una pizca de sal gruesa, que representa limpieza energética. Después, tomá el papel y escribí todo aquello que querés dejar atrás: miedos, personas, recuerdos, hábitos o emociones que sentís que siguen pesando en tu vida.

Es importante escribir sin censura, dejando que aparezca lo que realmente estás sintiendo. La energía de esta lunación favorece la honestidad emocional, incluso con lo más difícil. Luego sostené el papel entre tus manos y repetí en voz baja: “Libero lo que ya no sostiene mi alma. Suelto lo que pesa. Dejo espacio para mi transformación.”

Cuando termines, rompé el papel en pequeños pedazos o quemalo con cuidado dentro del recipiente mientras imaginás que esa carga empieza a disolverse.

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