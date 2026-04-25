25 de abril de 2026 Inicio
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Felipe Pigna en TVR: "Cuando te la agarrás con los periodistas, es que estás débil"

El historiador visitó los estudios de C5N y analizó junto a Juan Di Natale y Carolina Papaleo la polémica clausura de la Sala de Periodistas en Casa Rosada. Además, lanzó una advertencia sobre el presidente Javier Milei y la Democracia.

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Felipe Pigna reflexionó sobre los riesgos de la Democracia con Javier Milei.

C5N

Felipe Pigna visitó el programa TVR, on la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, en la 27 temporada del ciclo de archivo, humor y crítica política. El escritor cuestionó la decisión del Gobierno que prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada: "Cuando te la agarras con los periodistas es que estas débil".

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El divulgador histórico reflexionó sobre la insólita decisión de Javier Milei que decidió cerrar la Sala de Periodistas tras una denuncia penal realizada por Casa Militar contra un canal de noticias por supuestas tareas de espionaje.

"Todos (los medios) están alineados en que Milei es evidentemente antidemocrático. Cerrar la Sala de periodistas no ocurrió nunca. Este gobierno toma un ejemplo que puede ser dudoso y con eso sanciona a todo un colectivo", reflexionó Pigna.

El escritor apuntó a FOPEA, en su carácter de organización de periodistas por la libertad de prensa, y la escasa reacción sobre este hecho lamentable para la Democracia: "Hubo poca reacción corporativa de las empresas periodísticas. Que FOPEA diga algo cuando se está poniendo en juicio la libertad de expresión".

El historiador argentino habló de las consecuencias de estas decisiones desde el poder: "Vamos perdiendo calidad democrática y alientan la autocensura".

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Felipe Pigna: "La misma libertad que aplicó la dictadura"

El escritor analizó el plan económico de Javier Milei, similar al que aplicó la última dictadura militar en la Argentina, que sólo ajusta a la clase trabajadora y garantiza más para los poderosos: "Acá no hay un plan liberal. Este plan es la mentira liberal de la libertad de mercado".

Agregó: "No hay libertad cuando vos pisas los salarios. Esta es una libertad que liberó los precios y congeló los salarios. Por eso lo que logran es una gran transferencia del trabajo a los sectores del poder y del círculo rojo... Es la misma libertad que aplicó la dictadura. Esto es Martínez de Hoz recargado", sentenció el invitado.

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