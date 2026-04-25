La Luna en Leo de hoy: cómo impacta en el protagonismo de todos los signos

La Luna en Leo de hoy: pone el foco en la necesidad de ser vistos, reconocidos y expresarnos con más seguridad. Este escenario despierta el deseo de ocupar un lugar propio, mostrar talentos y recuperar confianza. ¿Cómo impacta en el protagonismo de todos los signos?
Para algunos puede sentirse como una dosis de brillo, mientras que para otros puede exponer la incomodidad de sentirse demasiado observados.
El astro lunar leonino recuerda que el protagonismo no siempre significa llamar la atención, sino animarse a ocupar el espacio que corresponde. Para muchos perfiles astrales, este tránsito puede mostrar dónde todavía siguen apagando su propia luz.
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Las personas nacidas en leo son las más exigentes
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Tu carisma sube y podés sentir ganas de decir lo que pensás sin filtro. El protagonismo aparece de forma natural.
Tauro
La atención se dirige hacia tu mundo íntimo. Podés notar que otros perciben más tu presencia.
Géminis
Tus palabras toman fuerza. Lo que digas hoy puede llamar más la atención de lo habitual.
Cáncer
Tu valor personal se hace más visible. Es un día para reconocer lo que realmente aportás.
Leo
La energía cae sobre vos directamente. Tu magnetismo aumenta y podés sentirte en el centro sin buscarlo demasiado.
Virgo
Tu mundo interno necesita expresión. Algo que venías guardando puede querer salir a la luz.
Libra
Tus vínculos sociales pueden darte más visibilidad. Hoy tu presencia se nota en grupo.
Escorpio
Tu imagen profesional se fortalece. Otros pueden observar tu liderazgo con más claridad.
Sagitario
Tu forma de pensar inspira. Lo que compartas puede resonar más de lo esperado.
Capricornio
Las emociones profundas se vuelven visibles. Podés sentirte más expuesto de lo habitual.
Acuario
Los demás funcionan como espejo. Las relaciones muestran cuánto lugar estás dispuesto a ocupar.
Piscis
Tu rutina necesita más creatividad. Hoy podés destacarte incluso en lo cotidiano.