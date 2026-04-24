Urano se va de Tauro: ¿Cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?. 

- Con Urano en Tauro finaliza un ciclo de varios años ligado a cambios materiales profundos
- Se dan transformaciones en la relación con recursos, cuerpo y sentido de seguridad
- Es el cierre de una etapa marcada por movimientos inesperados en lo cotidiano
- Los vínculos están atravesados por redefiniciones en compromiso y permanencia
Urano se va de Tauro: después de varios años transitando por el perfil del toro, el planeta rebelde comienza a despedirse y marca el cierre de una etapa de cambios en temas vinculados a la seguridad, el dinero y el cuerpo. ¿Cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?
Desde 2018, este tránsito movió estructuras que parecían firmes y obligó a muchas personas a redefinir qué significa realmente sentirse seguros.
Ahora, con su salida de Tauro, el planeta eléctrico deja atrás un signo de tierra asociado a la estabilidad para comenzar su ingreso en Géminis, una energía de aire ligado al movimiento mental, la comunicación y las nuevas ideas. Este cambio puede sentirse como un alivio para algunos y, para otros, como una invitación a soltar viejas certezas para abrirse a una etapa mucho más dinámica.
Tu estabilidad económica cambia de enfoque. Lo que antes parecía fijo ahora necesita una nueva forma de sostenerse, más alineada con tu libertad personal.
Tauro
Terminás una etapa de transformación interna intensa. Después de años de movimiento, podés empezar a construir una seguridad más auténtica y menos basada en el control.
Géminis
Se cierran procesos invisibles que venían removiendo tu mundo emocional. La estabilidad se pone en juego ya que Urano ingresa en tu signo para proponerte nuevas fichas.
Cáncer
Cambian tus vínculos y tus proyectos colectivos. Vas a notar quién suma paz y quién ya no encaja con tu presente.
Leo
Tu estructura profesional entra en una nueva etapa. La seguridad deja de venir del reconocimiento externo y pasa por tu propia coherencia.
Virgo
Tus creencias sobre el futuro cambian. Lo que parecía seguro puede abrirse hacia un camino completamente distinto.
Libra
La estabilidad emocional se redefine. Soltás dependencias para empezar a confiar más en tu propia fuerza.
Escorpio
Tus relaciones fueron terreno de revolución y ahora comienza una etapa donde buscás vínculos más genuinos y menos previsibles.
Sagitario
Tu rutina cambia. El orden que necesitás ya no se basa en rigidez, sino en hábitos que realmente sostengan tu bienestar.
Capricornio
Se transforma la forma en la que vivís el placer, el amor y la creatividad. La estabilidad emocional puede llegar desde lugares inesperados.
Acuario
El hogar y la familia atraviesan un cierre energético. Podés sentir necesidad de redefinir tu base emocional.
Piscis
Tu manera de pensar cambia por completo. La seguridad mental aparece cuando dejás de aferrarte a ideas antiguas.