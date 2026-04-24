24 de abril de 2026 Inicio
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Urano se va de Tauro: ¿cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?

El transito no significa que todo se calme de inmediato, pero sí marca el final de una etapa donde la estabilidad dejó de ser sinónimo de permanencia.

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Urano se va de Tauro: ¿Cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?. 

Urano se va de Tauro: ¿Cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?. 

  • Con Urano en Tauro finaliza un ciclo de varios años ligado a cambios materiales profundos
  • Se dan transformaciones en la relación con recursos, cuerpo y sentido de seguridad
  • Es el cierre de una etapa marcada por movimientos inesperados en lo cotidiano
  • Los vínculos están atravesados por redefiniciones en compromiso y permanencia

Urano se va de Tauro: después de varios años transitando por el perfil del toro, el planeta rebelde comienza a despedirse y marca el cierre de una etapa de cambios en temas vinculados a la seguridad, el dinero y el cuerpo. ¿Cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
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Desde 2018, este tránsito movió estructuras que parecían firmes y obligó a muchas personas a redefinir qué significa realmente sentirse seguros.

Ahora, con su salida de Tauro, el planeta eléctrico deja atrás un signo de tierra asociado a la estabilidad para comenzar su ingreso en Géminis, una energía de aire ligado al movimiento mental, la comunicación y las nuevas ideas. Este cambio puede sentirse como un alivio para algunos y, para otros, como una invitación a soltar viejas certezas para abrirse a una etapa mucho más dinámica.

Taruro

Cómo impacta en cada signo la salida de Urano en Tauro

Aries

Tu estabilidad económica cambia de enfoque. Lo que antes parecía fijo ahora necesita una nueva forma de sostenerse, más alineada con tu libertad personal.

Tauro

Terminás una etapa de transformación interna intensa. Después de años de movimiento, podés empezar a construir una seguridad más auténtica y menos basada en el control.

Géminis

Se cierran procesos invisibles que venían removiendo tu mundo emocional. La estabilidad se pone en juego ya que Urano ingresa en tu signo para proponerte nuevas fichas.

Cáncer

Cambian tus vínculos y tus proyectos colectivos. Vas a notar quién suma paz y quién ya no encaja con tu presente.

Leo

Tu estructura profesional entra en una nueva etapa. La seguridad deja de venir del reconocimiento externo y pasa por tu propia coherencia.

Virgo

Tus creencias sobre el futuro cambian. Lo que parecía seguro puede abrirse hacia un camino completamente distinto.

Libra

La estabilidad emocional se redefine. Soltás dependencias para empezar a confiar más en tu propia fuerza.

Escorpio

Tus relaciones fueron terreno de revolución y ahora comienza una etapa donde buscás vínculos más genuinos y menos previsibles.

Sagitario

Tu rutina cambia. El orden que necesitás ya no se basa en rigidez, sino en hábitos que realmente sostengan tu bienestar.

Capricornio

Se transforma la forma en la que vivís el placer, el amor y la creatividad. La estabilidad emocional puede llegar desde lugares inesperados.

Acuario

El hogar y la familia atraviesan un cierre energético. Podés sentir necesidad de redefinir tu base emocional.

Piscis

Tu manera de pensar cambia por completo. La seguridad mental aparece cuando dejás de aferrarte a ideas antiguas.

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