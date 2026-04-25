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Horóscopo de hoy, domingo 26 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 26 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Adelántese a los deseos de la persona amada. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Plenamente satisfecho con su trabajo. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Interesantes relaciones con personas poderosas. Necesita nuevas responsabilidades profesionales. Molestias relacionadas con el estómago.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

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