Horóscopo de hoy, sábado 25 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 25 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Urano se va de Tauro: ¿cómo impacta en la estabilidad de todos los signos?

(21 de marzo al 20 de abril)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Evite las situaciones de riesgo físico.

(21 de abril al 21 de mayo)

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Posibles ganancias a través de sus familiares. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Moderación con la ingesta de alcohol.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Dinámica diferente en la relación de pareja. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe ser más sincero con su pareja. Su mala situación económica no llega a ser grave. Logrará éxito profesional si es diligente. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Agobio por cuestiones del corazón. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Estará muy bien entre sus seres queridos. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Los problemas físicos remitirán con cuidados caseros.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Invitar está bien, pero con control. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Suerte en los juegos de azar. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.