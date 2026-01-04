Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

(21 de marzo al 20 de abril)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

(21 de abril al 21 de mayo)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día muy divertido, en el que improvisará con su pareja. Nada de riesgos en juegos de azar. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. Volverá a ilusionarse con el trabajo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Cumpla con sus obligaciones profesionales. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.