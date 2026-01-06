Horóscopo de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 7 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La necesidad que tienes de entender de manera racional las emociones y sentimientos, tanto tuyos, como de los demás, te harán pensar bastante hoy en este sentido. De todos modos, tendrás un día especialmente bueno para disfrutar de la vida y del amor. Finalmente, tu energía sexual estará activada.

Si ayer estabas bien, hoy estarás mejor aún. Primero, el entendimiento con tu pareja será perfecto, y además, te sentirás en equilibrio con todo lo que te rodea. Tu actitud será muy cariñosa y amable con todo el mundo, especialmente con tu familia y con los niños. Y segundo, el dinero llamará a tu puerta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutarás de un buen entendimiento con los demás hoy. Será un buen día para los desplazamientos cortos, así que si tienes que realizar uno te irá bien. Por otro lado, te apetecerá buscar amistades por motivos afectivos más que intelectuales, tu personalidad expansiva necesita conocer a gente nueva con quien compartir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy pondrás tu interés en la profesión que desempeñes. Por otra parte, tu pareja te proporcionará la estabilidad que tanto necesitas, así que te sentirás muy bien a su lado. Finalmente, en el terreno económico, las entradas y salidas de dinero serán equiparables.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tienes un corazón muy grande, por eso, te importan los problemas de los demás y procuras ayudar. También eres sensible a las necesidades de las personas que te rodean, y sabes comprender e identificarte con tu lado más Yin. Por último, hoy manifestarás tu gusto por el arte, especialmente, por la música y el baile.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Parece que hoy ya no te interesan tanto los asuntos materiales, y que lo que te apetece es dedicarte al amor. Estás pasando una etapa de cambios en los valores que tenías establecidos y las bases que originan tus creencias filosóficas, vitales o religiosas. Recuerda, los cambios destruyen al principio para construir después.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si tienes un negocio compartido, las expectativas de futuro serán excelentes, pues hoy todo resultará prometedor. Por otro lado, surgirán cambios importantes en la vida de alguno tus parientes que te afectarán personalmente. Finalmente, dirigirás tu energía hacia tu pareja.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tienes dotes para la educación, y además, te gusta ayudar a los demás, pones mucho amor en lo que haces. Por otro lado, te gusta estar bien, por eso cuidas tu dieta, y en general, tu salud. Sin embargo, últimamente descuidas algo tu forma física, y deberías hacer más ejercicio y ser menos sedentario.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy podrías ganar dinero gracias a la inversión de tu dinero, pues tendrás muy buen olfato para los negocios. Asimismo, si el trabajo te obliga a viajar hoy, no tendrás ningún problema en este sentido. En el terreno del amor, podrías tener una aventura con alguien que parecerá irresistible.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mantendrás unas buenas relaciones hoy con tus compañeros de trabajo y con tus clientes. Asimismo, el ambiente familiar será mucho mejor que ayer, y te sentirás a gusto en compañía de tus seres queridos. Finalmente, como te encanta la buena comida, si no te cuidas, podrías engordar demasiado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu comunicación será fluida hoy con casi todo el mundo, y especialmente, con las personas más cercanas a ti. En el trabajo te surgirán oportunidades muy jugosas, si sabes aprovechar esta circunstancia. En tu relación de pareja, te sentirás muy a gusto con esa persona a la que has elegido como compañera.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el trabajo te irá muy bien hoy, y tendrás muchas posibilidades de cambiar tu situación financiera positivamente. Sin embargo, sentirás una emoción excesiva hacia los miembros de tu familia, y eso podría hacer que estalles en cualquier momento. Tienes unos miedos inconscientes a los que debes poner fin, y para ello, tendrás que descubrir el origen de los mismos.