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Plutón directo en Acuario: cómo impactará en cada signo del zodíaco

Para cada persona, la clave estará en observar qué área de la vida pide una transformación más profunda y qué decisiones pueden ayudar a dejar atrás estructuras que ya quedaron pequeñas.

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El planeta de la transformación retomará su movimiento directo y marcará un nuevo capítulo para los doc

El planeta de la transformación retomará su movimiento directo y marcará un nuevo capítulo para los doc

  • Qué representa el cambio de movimiento que se producirá en octubre.
  • El área de la vida que se verá movilizada para cada signo.
  • Cómo pueden manifestarse los procesos que estuvieron en revisión.
  • Las claves para atravesar esta nueva etapa de transformación.

Plutón directo en Acuario: el planeta asociado con las grandes transformaciones, los procesos profundos y los cambios de poder, retomará su movimiento directo el viernes 16 de octubre de 2026. Cómo impactará en cada signo del zodíaco.

Leo, Libra, Aries y Sagitario se destacan entre los signos que podrían encontrar nuevas oportunidades durante la semana del 12 al 18 de octubre.
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En astrología, los períodos de retrogradación de Plutón suelen vincularse con procesos internos, revisión de situaciones y toma de conciencia sobre aquello que necesita transformarse. Con su movimiento directo, esa revisión puede comenzar a expresarse de una manera más concreta y visible.

Además, este planeta transita por el signo del aguatero de manera prolongada: ingresó de forma definitiva en esta energía en noviembre de 2024 y permanecerá allí durante buena parte de las próximas dos décadas. Por eso, su paso no representa un cambio puntual, sino un proceso colectivo de largo plazo relacionado con las estructuras sociales, los grupos, la tecnología, la independencia y las formas de vincularnos con los demás.

Cómo impactará Plutón directo en cada signo

Aries

El movimiento de Plutón activa tu zona de amistades, grupos y proyectos a futuro. Puede ser un momento para revisar con quién compartís objetivos y qué vínculos realmente acompañan la persona en la que te estás convirtiendo. También pueden tomar fuerza nuevos proyectos colectivos.

Tauro

Plutón moviliza tu área profesional y la imagen que construís frente a los demás. Algunas estructuras laborales o metas que antes parecían importantes pueden empezar a perder sentido. La clave estará en tomar decisiones más alineadas con lo que querés construir a largo plazo.

Géminis

El planeta de la transformación activa temas vinculados con estudios, viajes, creencias y proyectos de futuro. Puede aparecer una necesidad más fuerte de cambiar tu manera de pensar o de ampliar tus horizontes. Algunas certezas pueden quedar atrás para dar lugar a nuevas perspectivas.

Cáncer

Plutón pone el foco en la intimidad, los recursos compartidos y los vínculos de confianza. Es una etapa para revisar acuerdos, dependencias y formas de manejar aquello que compartís con otras personas. Lo que necesite mayor claridad puede empezar a quedar expuesto.

Leo

El movimiento de Plutón repercute en la zona de pareja, sociedades y vínculos importantes. Algunas relaciones pueden atravesar una etapa de transformación profunda. Más que sostener dinámicas por costumbre, el desafío será reconocer qué vínculos tienen espacio para evolucionar.

Virgo

Tu rutina, el trabajo cotidiano y los hábitos quedan bajo una mirada diferente. Plutón puede ayudarte a detectar qué dinámicas te desgastan y cuáles necesitan una modificación de fondo. No se trata de cambiar todo de golpe, sino de construir una forma más sostenible de organizar tus días.

Libra

Plutón activa el área vinculada con el deseo, la creatividad, el romance y los proyectos personales. Algo que durante meses estuvo en revisión puede comenzar a tomar otra dirección. También puede cambiar tu manera de relacionarte con el disfrute y con aquello que hacés simplemente porque te representa.

Escorpio

El movimiento directo de Plutón toca temas de hogar, familia y raíces. Pueden surgir decisiones relacionadas con la vivienda, la convivencia o la manera en que entendés tu propia historia. Es una etapa para transformar patrones familiares que ya no tienen lugar en tu presente.

Sagitario

Plutón moviliza la comunicación, los estudios y el entorno cercano. Una conversación pendiente, una nueva forma de expresarte o un proyecto relacionado con la escritura y el aprendizaje pueden adquirir mayor importancia. También puede cambiar tu manera de comunicar lo que necesitás.

Capricornio

El foco estará puesto en el dinero, los recursos y el valor que le das a lo que tenés. Plutón puede llevarte a revisar tu relación con la seguridad económica y con aquello que considerás realmente importante. Es un buen momento para construir una estructura más sólida y menos dependiente de viejas certezas.

Acuario

Este es uno de los signos que sentirá el tránsito de manera más personal. Plutón continúa recorriendo tu signo y pone el foco en identidad, autonomía y decisiones de largo plazo. Con el movimiento directo, puede comenzar a verse con mayor claridad qué versión de vos querés dejar atrás y cuál querés desarrollar.

Piscis

Plutón activa una zona más interna de tu carta y puede llevarte a revisar cuestiones que durante mucho tiempo permanecieron en segundo plano. El período puede favorecer cierres, introspección y una limpieza de hábitos o situaciones que ya cumplieron su función. No todo cambio necesita hacerse visible inmediatamente.

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