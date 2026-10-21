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Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 22 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El Sol y Venus formarán una conjunción en Escorpio el 24 de octubre de 2026, un aspecto asociado en astrología con la atracción y los vínculos afectivos. (Foto: ilustración).
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Admira a su pareja y eso le llena de satisfacción. Ahorre intentando controlar los gastos. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es hora de que empiece a cuidar de su cuerpo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. No derroche su dinero por muy bien que vayan las cosas. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Procure resolver sus problemas laborales. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Hable con su médico de ese cansancio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

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