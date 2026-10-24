Horóscopo de hoy, domingo 25 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 25 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol y Venus se unen en Escorpio: cuáles son los signos que podrían enamorarse y vivir un flechazo

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. No derroche su dinero en salidas públicas que puede evitar. No se precipite con las ofertas de trabajo. Preste más atención a su dieta.

(21 de abril al 21 de mayo)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Sortee las disputas profesionales. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Plena normalidad en su corazón. Sus inquietudes económicas van en aumento. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Tras los excesos de estos días, descanse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Quiera y déjese querer. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Posibles pérdidas de bienes. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. A lo mejor aparecen pequeños conflictos en el área laboral. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Sus oídos le provocarán ligeros mareos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.