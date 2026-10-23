Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol y Venus se unen en Escorpio: cuáles son los signos que podrían enamorarse y vivir un flechazo

(21 de marzo al 20 de abril)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. Vigile las posturas mientras trabaja.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.