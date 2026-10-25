Cuales son los signos del zodíaco que cerrarán una etapa abierta en octubre 2026 El cierre del mes traerá oportunidades para resolver conflictos y tomar decisiones importantes. Por Agregar C5N en









Estos son los signos del zodíaco que cerrarán una etapa abierta en octubre. Freepik

Octubre entra en su etapa final con decisiones y asuntos pendientes por resolver.

El cambio astrológico impulsa conversaciones y definiciones importantes.

Tres signos tendrán oportunidades para cerrar etapas de incertidumbre.

Los próximos días serán clave para destrabar situaciones que llevan tiempo sin resolverse. A medida que octubre se acerca a sus últimos días, el panorama astrológico plantea una etapa de definiciones, balances y asuntos pendientes. La salida del Sol de Libra y su próximo ingreso a Escorpio marcan un cambio de ciclo que invita a revisar decisiones, replantear vínculos y cerrar cuestiones que quedaron sin resolver.

Después de varias semanas en las que el diálogo, la diplomacia y la búsqueda de acuerdos tuvieron protagonismo, comienza un período en el que será necesario tomar una postura más firme. En este contexto, los últimos días del mes pueden convertirse en una oportunidad para enfrentar conversaciones postergadas, resolver diferencias y dejar atrás situaciones que ya no tienen margen para seguir esperando.

La astrología señala que tres signos del zodíaco tendrán la posibilidad de resolver asuntos que llevan tiempo pendientes. Una conversación decisiva, un mensaje esperado o una firma importante podrían marcar el final de una etapa de dudas y dar paso a nuevas oportunidades.

Estos son los signos del zodíaco que cerrarán una etapa abierta en este mes. InStyle Qué signos cerrarán una etapa este mes Libra En los últimos días de tu temporada, una cuestión legal, económica o sentimental que venías postergando podría encontrar una salida favorable. Una conversación importante o una respuesta que esperabas hace tiempo te ayudará a recuperar la tranquilidad. Después de varias semanas de incertidumbre, sentirás que las circunstancias comienzan a acomodarse a tu favor.

Aries Una persona cercana, ya sea del ámbito laboral o afectivo, podría tomar la iniciativa para resolver un desacuerdo que quedó pendiente. Aunque al principio te cueste ceder, escuchar su propuesta sin dejarte llevar por el orgullo será fundamental para alcanzar un entendimiento. Este acercamiento puede abrir la puerta a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Capricornio Un proyecto o contrato que permanecía sin avances desde hace varias semanas podría recibir la confirmación que estabas esperando. La respuesta te permitirá despejar dudas, organizar tus prioridades y definir cómo continuar con tus planes. Dejar atrás esta incertidumbre será clave para encarar los últimos meses del año con mayor seguridad y previsibilidad.