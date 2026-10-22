Horóscopo de hoy, viernes 23 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 23 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy la clave está en soltar lo que ya no suma en tus vínculos. Si te animás a poner límites, vas a sentir alivio. Tu salud mejora si mantenés constancia en lo que empezaste. En lo económico, ojo con los gastos impulsivos: mejor ir despacio.

(21 de abril al 21 de mayo)

Las discusiones familiares pueden sacudirte, pero no te enganches: buscá calma en lo simple. Tu cuerpo pide descanso y orden. En cuanto a tu bolsillo, mantener lo seguro te da tranquilidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu diplomacia será tu mejor arma en vínculos, escuchá y abrí puertas con tu palabra. La salud se equilibra si no te sobrecargás. En lo económico, negociá con inteligencia y paciencia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La calma vuelve y te da seguridad. Compartí tiempo con tu gente cercana, eso te fortalece. Tu salud se estabiliza con rutinas claras. En cuanto a tus finanzas, no te apures: lo que esperás puede rendir más.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tus emociones van a estar cambiantes, pero si mirás hacia adentro vas a encontrar claridad. En vínculos, elegí la calma antes que el enojo. Tu salud pide serenidad. En lo económico, lo pequeño puede crecer si lo cuidás.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los vínculos internacionales o laborales pueden estar en crisis, pero tu inteligencia te ayuda a adaptarte. Tu salud se mantiene estable si no te exigís de más. En dinero, analizá bien antes de mover fichas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy tu creatividad brilla y tus vínculos te apoyan: aprovechá para asociarte o compartir ideas. Tu salud se equilibra si mantenés serenidad. En lo económico, hay oportunidades que conviene mostrar y defender.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La tensión afloja y podés abrirte a vínculos más tolerantes. Tu salud mejora si buscás actividades que te den paz. Hoy la suerte está activa, animate a probar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu ánimo mejora y eso se nota en tus vínculos: dialogá sin exagerar y vas a sumar. Tu salud se potencia con movimiento. En lo económico, la libertad también necesita un plan.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los vínculos pueden sentirse tensos, pero si aceptás los cambios vas a crecer. Tu salud pide que no te dejes llevar por la depresión. En dinero, lo seguro te da estabilidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las emociones van a fluctuar, pero tus vínculos sociales pueden traerte mejoras. Tu salud se mantiene fuerte si buscás equilibrio. En lo económico, no cierres proyectos hoy, esperá un poco más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es momento de soltar vínculos o actitudes que ya no sirven. Hoy tu salud mejora si dejás atrás lo que te pesa. Un plan claro te devuelve tranquilidad en lo económico.