Luna Llena en Leo: qué se revela para cada signo el 1 de febrero

Leo pide honestidad emocional. Si algo te duele, te enoja o te apasiona, no lo minimices. Esta Luna no quiere tibiezas.
Culminaciones emocionales que empujan a tomar decisiones desde el corazón.
Mayor necesidad de expresión personal y validación externa.
Verdades que salen a la luz y situaciones que ya no pueden sostenerse.
Sensibilidad del ego y posibles conflictos vinculares.
El 1 de febrero hay Luna Llena en Leo (exacta a las 22:08, con influencia desde las 00:09), y es una lunación intensa, expresiva y reveladora. Leo ilumina el yo auténtico, el deseo de ser visto, el corazón y la creatividad, ¿qué se revela para cada signo?
La Luna Llena leonina marca un punto de culminación emocional que empuja a tomar decisiones desde el corazón. Esta lunación intensifica la necesidad de reconocimiento, validación y expresión personal, dejando al descubierto deseos que ya no pueden seguir ocultos. En este clima, las emociones se vuelven más visibles, los egos más sensibles y los conflictos que estaban latentes tienden a salir a la luz.
La pregunta que atraviesa este momento es tan simple como profunda: ¿estamos viviendo de acuerdo a quienes realmente somos o respondiendo a las expectativas de los demás?.
Cómo impacta en cada signo la Luna llena en Leo
Aries
Explota tu creatividad y deseo de protagonismo. Buen momento para mostrarte, pero ojo con reaccionar impulsivamente.
Tauro
La Luna llena mueve temas de hogar y familia. Emociones intensas ligadas al pasado o a la necesidad de seguridad.
Géminis
Conversaciones importantes, noticias o confesiones. Algo que callabas puede salir con fuerza.
Cáncer
Se iluminan temas de autoestima y dinero. Revisás cuánto valés y si estás cobrando (emocional o materialmente) lo justo.
Leo
Es TU Luna Llena. Cierre de ciclo personal, revelaciones sobre identidad, vínculos y deseo. No podés seguir escondiéndote.
Virgo
Emociones profundas, cansancio o necesidad de soltar algo interno. Tiempo de introspección y escucha del cuerpo.
Libra
Cambios en amistades, grupos o proyectos a futuro. Ves con claridad quién sí y quién ya no.
Escorpio
La Luna llena toca tu imagen pública y vocación. Puede haber reconocimiento… o una crisis que te obliga a redefinirte.
Sagitario
Ganas de expandirte, viajar o cambiar de creencias. Algo te muestra que ya pensás distinto.
Capricornio
Se activan emociones intensas, miedos o apegos. Buen momento para soltar control y profundizar vínculos.
Acuario
Ilumina relaciones y sociedades. Definiciones importantes: acuerdos, rupturas o verdades que no se pueden evitar.
Piscis
Cambios en rutinas, trabajo o salud emocional. El cuerpo habla: escuchalo.