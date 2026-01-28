28 de enero de 2026 Inicio
Luna Llena en Leo: qué se revela para cada signo el 1 de febrero

El plenilunio leonino del 1 de febrero marca un momento de definiciones, visibiliza deseos y pone en tensión la necesidad de reconocimiento con la autenticidad personal.

Por
Leo pide honestidad emocional. Si algo te duele

Leo pide honestidad emocional. Si algo te duele, te enoja o te apasiona, no lo minimices. Esta Luna no quiere tibiezas.

  • Culminaciones emocionales que empujan a tomar decisiones desde el corazón.
  • Mayor necesidad de expresión personal y validación externa.
  • Verdades que salen a la luz y situaciones que ya no pueden sostenerse.
  • Sensibilidad del ego y posibles conflictos vinculares.

El 1 de febrero hay Luna Llena en Leo (exacta a las 22:08, con influencia desde las 00:09), y es una lunación intensa, expresiva y reveladora. Leo ilumina el yo auténtico, el deseo de ser visto, el corazón y la creatividad, ¿qué se revela para cada signo?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
La Luna Llena leonina marca un punto de culminación emocional que empuja a tomar decisiones desde el corazón. Esta lunación intensifica la necesidad de reconocimiento, validación y expresión personal, dejando al descubierto deseos que ya no pueden seguir ocultos. En este clima, las emociones se vuelven más visibles, los egos más sensibles y los conflictos que estaban latentes tienden a salir a la luz.

La pregunta que atraviesa este momento es tan simple como profunda: ¿estamos viviendo de acuerdo a quienes realmente somos o respondiendo a las expectativas de los demás?.

Luna llena Leo

Cómo impacta en cada signo la Luna llena en Leo

  • Aries

Explota tu creatividad y deseo de protagonismo. Buen momento para mostrarte, pero ojo con reaccionar impulsivamente.

  • Tauro

La Luna llena mueve temas de hogar y familia. Emociones intensas ligadas al pasado o a la necesidad de seguridad.

  • Géminis

Conversaciones importantes, noticias o confesiones. Algo que callabas puede salir con fuerza.

  • Cáncer

Se iluminan temas de autoestima y dinero. Revisás cuánto valés y si estás cobrando (emocional o materialmente) lo justo.

  • Leo

Es TU Luna Llena. Cierre de ciclo personal, revelaciones sobre identidad, vínculos y deseo. No podés seguir escondiéndote.

  • Virgo

Emociones profundas, cansancio o necesidad de soltar algo interno. Tiempo de introspección y escucha del cuerpo.

  • Libra

Cambios en amistades, grupos o proyectos a futuro. Ves con claridad quién sí y quién ya no.

  • Escorpio

La Luna llena toca tu imagen pública y vocación. Puede haber reconocimiento… o una crisis que te obliga a redefinirte.

  • Sagitario

Ganas de expandirte, viajar o cambiar de creencias. Algo te muestra que ya pensás distinto.

  • Capricornio

Se activan emociones intensas, miedos o apegos. Buen momento para soltar control y profundizar vínculos.

  • Acuario

Ilumina relaciones y sociedades. Definiciones importantes: acuerdos, rupturas o verdades que no se pueden evitar.

  • Piscis

Cambios en rutinas, trabajo o salud emocional. El cuerpo habla: escuchalo.

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

