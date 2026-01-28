Luna Llena en Leo: qué se revela para cada signo el 1 de febrero

+ Seguir en

El plenilunio leonino del 1 de febrero marca un momento de definiciones, visibiliza deseos y pone en tensión la necesidad de reconocimiento con la autenticidad personal.

Leo pide honestidad emocional. Si algo te duele, te enoja o te apasiona, no lo minimices. Esta Luna no quiere tibiezas.

El 1 de febrero hay Luna Llena en Leo (exacta a las 22:08, con influencia desde las 00:09), y es una lunación intensa, expresiva y reveladora. Leo ilumina el yo auténtico, el deseo de ser visto, el corazón y la creatividad, ¿qué se revela para cada signo?

La Luna Llena leonina marca un punto de culminación emocional que empuja a tomar decisiones desde el corazón. Esta lunación intensifica la necesidad de reconocimiento, validación y expresión personal, dejando al descubierto deseos que ya no pueden seguir ocultos. En este clima, las emociones se vuelven más visibles, los egos más sensibles y los conflictos que estaban latentes tienden a salir a la luz.

La pregunta que atraviesa este momento es tan simple como profunda: ¿estamos viviendo de acuerdo a quienes realmente somos o respondiendo a las expectativas de los demás?.

Explota tu creatividad y deseo de protagonismo. Buen momento para mostrarte, pero ojo con reaccionar impulsivamente.

La Luna llena mueve temas de hogar y familia. Emociones intensas ligadas al pasado o a la necesidad de seguridad.

Géminis

Conversaciones importantes, noticias o confesiones. Algo que callabas puede salir con fuerza.

Cáncer

Se iluminan temas de autoestima y dinero. Revisás cuánto valés y si estás cobrando (emocional o materialmente) lo justo.

Leo

Es TU Luna Llena. Cierre de ciclo personal, revelaciones sobre identidad, vínculos y deseo. No podés seguir escondiéndote.

Virgo

Emociones profundas, cansancio o necesidad de soltar algo interno. Tiempo de introspección y escucha del cuerpo.

Libra

Cambios en amistades, grupos o proyectos a futuro. Ves con claridad quién sí y quién ya no.

Escorpio

La Luna llena toca tu imagen pública y vocación. Puede haber reconocimiento… o una crisis que te obliga a redefinirte.

Sagitario

Ganas de expandirte, viajar o cambiar de creencias. Algo te muestra que ya pensás distinto.

Capricornio

Se activan emociones intensas, miedos o apegos. Buen momento para soltar control y profundizar vínculos.

Acuario

Ilumina relaciones y sociedades. Definiciones importantes: acuerdos, rupturas o verdades que no se pueden evitar.

Piscis

Cambios en rutinas, trabajo o salud emocional. El cuerpo habla: escuchalo.