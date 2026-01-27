Ni Libra ni Escorpio: estos son los signos que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia

El mes se despide con un ranking astral que trae buenas noticias: algunos perfiles astrales cerrarán el mes con impulso, oportunidades y una racha de suerte que puede marcar un antes y un después en este comienzo de 2026.

Ni Libra ni Escorpio: el primer mes del año entra en su recta final y, con él, se acomodan las energías del 2026. Mientras algunos signos sienten cansancio, otros se ven favorecidos por los movimientos del cosmos. Estos son los que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia.

La reconocida astróloga anticipa qué signos cuentan con el viento a favor en esta última semana de enero y cómo aprovechar al máximo este cierre de mes. Según el ranking semanal de la especialista, hay perfiles astrales que despedirán el primer mes anual con oportunidades, protección y golpes de suerte inesperados.

Gracia destaca que este es un período clave para iniciar proyectos, apostar por nuevos caminos y corregir errores del pasado que aún pesan. Todo lo que se comience ahora tiene altas probabilidades de consolidarse y traer satisfacción a largo plazo.

Leo aparece entre los signos más afortunados del cierre de enero. La energía se acelera y comienzan a surgir propuestas, encuentros y posibilidades que pueden marcar un antes y un después.

Esperanza Gracia señala que este es un momento ideal para brillar, mostrarse y animarse a decir que sí. Apoyos inesperados y personas dispuestas a apostar fuerte acompañan este tramo final del mes, especialmente después de un cierre de año con imprevistos.

Cáncer: claridad, iniciativa y crecimiento

Para Cáncer, la Luna en fase creciente trae empuje, vitalidad y una visión más clara del camino a seguir. La astróloga recomienda tomar la iniciativa y no postergar decisiones importantes, ya que lo que se inicie ahora puede tener consecuencias muy positivas a futuro.

En el plano afectivo, la intuición y la sensibilidad están potenciadas, facilitando el entendimiento en los vínculos. Un cierre de enero ideal para avanzar con confianza y escuchar la propia voz interior.

Acuario: el signo más afortunado de la semana

En lo más alto del ranking se encuentra Acuario, protagonista absoluto del momento gracias al inicio de su temporada solar. La concentración de energía planetaria en su signo genera un clima de protección, magnetismo y buena suerte.