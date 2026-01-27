27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ni Libra ni Escorpio: estos son los signos que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia

El mes se despide con un ranking astral que trae buenas noticias: algunos perfiles astrales cerrarán el mes con impulso, oportunidades y una racha de suerte que puede marcar un antes y un después en este comienzo de 2026.

Por
Estos son los que terminarán enero con mejor suerte

Estos son los que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia.

  • La última semana de enero llega con movimientos energéticos que favorecen a pocos signos clave.
  • El ranking semanal de Esperanza Gracia destaca quiénes tendrán más apoyo del cosmos.
  • La energía planetaria impulsa oportunidades laborales, emocionales y personales.
  • El cierre del mes invita a tomar decisiones importantes y aprovechar señales claras.

Ni Libra ni Escorpio: el primer mes del año entra en su recta final y, con él, se acomodan las energías del 2026. Mientras algunos signos sienten cansancio, otros se ven favorecidos por los movimientos del cosmos. Estos son los que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, martes 27 de enero

La reconocida astróloga anticipa qué signos cuentan con el viento a favor en esta última semana de enero y cómo aprovechar al máximo este cierre de mes. Según el ranking semanal de la especialista, hay perfiles astrales que despedirán el primer mes anual con oportunidades, protección y golpes de suerte inesperados.

Gracia destaca que este es un período clave para iniciar proyectos, apostar por nuevos caminos y corregir errores del pasado que aún pesan. Todo lo que se comience ahora tiene altas probabilidades de consolidarse y traer satisfacción a largo plazo.

Esperanza Gracia

Los signos que terminarán enero con mejor suerte, según Esperanza Gracia

  • Leo: oportunidades que no conviene dejar pasar

Leo aparece entre los signos más afortunados del cierre de enero. La energía se acelera y comienzan a surgir propuestas, encuentros y posibilidades que pueden marcar un antes y un después.

Esperanza Gracia señala que este es un momento ideal para brillar, mostrarse y animarse a decir que sí. Apoyos inesperados y personas dispuestas a apostar fuerte acompañan este tramo final del mes, especialmente después de un cierre de año con imprevistos.

  • Cáncer: claridad, iniciativa y crecimiento

Para Cáncer, la Luna en fase creciente trae empuje, vitalidad y una visión más clara del camino a seguir. La astróloga recomienda tomar la iniciativa y no postergar decisiones importantes, ya que lo que se inicie ahora puede tener consecuencias muy positivas a futuro.

En el plano afectivo, la intuición y la sensibilidad están potenciadas, facilitando el entendimiento en los vínculos. Un cierre de enero ideal para avanzar con confianza y escuchar la propia voz interior.

  • Acuario: el signo más afortunado de la semana

En lo más alto del ranking se encuentra Acuario, protagonista absoluto del momento gracias al inicio de su temporada solar. La concentración de energía planetaria en su signo genera un clima de protección, magnetismo y buena suerte.

Noticias relacionadas

Neptuno en Aries inaugura un período donde la intuición necesita coraje. No alcanza con soñar: el cielo pide animarse a dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas.

Hoy Neptuno entra en Aries: el impacto signo por signo de un tránsito que inicia una nueva era

Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

El domingo cierra con la Luna en Tauro, una energía que favorece la estabilidad y exito profesional.

La Luna en Tauro cierra el domingo: los signos que empiezan la semana con éxito laboral

Esta luna nueva viene acompañada de un eclipse solar único.

Luna Nueva y Eclipse Solar en Acuario: cómo impacta este evento a todos los signos

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

Rating Cero

Esta película es una de las grandes candidatas a los Oscar, y puede verse en Netflix.
play

Está en Netflix, tiene 9 nominaciones al Oscar y es una película para no perderse

Chris Hemsworth encaró un entrenamiento exigente para su regreso como Thor.
play

La impresionante transformación física de Chris Hemsworth para Avengers: Doomsday

¿Tini y De Paul serán padres?

Tini publicó un video que despertó rumores de embarazo y lo borró: qué mostraba

Dos décadas después se reavivió la polémica que enfrentó a los artistas y que ocupó las primeras planas de la prensa del corazón. 

Así fue la icónica pelea entre Natalie Portman y Dolores Fonzi

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

últimas noticias

Con estos simples pasos podés potenciar la señal de tu internet.

Este es el truco que potencia el Wifi y que necesita un elemento de cocina poco habitual: cómo es

Hace 23 minutos
Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Hace 26 minutos
El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

El Gobierno defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 1980 no es el de 2026"

Hace 31 minutos
Continúan los incendios en Chubut.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio: lo delató una quemadura

Hace 38 minutos
La cautelar que obliga al Estado a garantizar el derecho a la alimentación en los comedores tiene más de un año.

Un Gobierno que quiere enseñar a pescar donde no hay río

Hace 41 minutos