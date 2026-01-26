Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Se trata de un buen momento para escuchar, dialogar y avanzar sin reacciones impulsivas.

El reconocido astrólogo Víctor Florencio , conocido popularmente como El Niño Prodigio, dio a conocer el horóscopo para este lunes 26 de enero de 2026 , con las claves astrales que marcan el inicio de la semana para cada signo del zodíaco.

Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar, para ayudar a tomar mejores decisiones y aprovechar la energía disponible en este comienzo de semana.

El horóscopo del especialista del cielo ofrece una guía diaria para transitar el día con mayor conciencia y equilibrio, aprovechando las oportunidades que marcan los astros.

El lunes llega con impulso para avanzar en temas laborales. Es un buen momento para ordenar prioridades y actuar con practicidad. Evitá reacciones impulsivas que puedan generar tensiones innecesarias.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La creatividad y el disfrute se activan, incluso en un día laboral. Buscar pequeños placeres mejora tu ánimo. En el plano afectivo, una conversación sincera puede fortalecer un vínculo importante.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El hogar y la familia concentran tu atención. Resolver asuntos pendientes te dará mayor tranquilidad emocional. Procurá no asumir responsabilidades que no te corresponden.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La comunicación será clave durante la jornada. Buen día para reuniones, trámites y acuerdos. Expresar lo que sentís con claridad te ayudará a evitar malentendidos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las finanzas y el valor personal toman protagonismo. Es un buen momento para ordenar gastos y reconocer tu propio esfuerzo. Evitá compararte con los demás.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Contás con una energía especial para destacarte. El día favorece inicios, decisiones y avances personales. Confiá en tus capacidades y da el primer paso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Necesitás bajar el ritmo y conectar con tu mundo interior. Tomarte una pausa te permitirá tomar decisiones más equilibradas y cuidar tu bienestar emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los proyectos grupales y el apoyo de amistades cobran relevancia. Es un día favorable para trabajar en equipo y planificar a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El trabajo y la imagen profesional requieren atención. Mantené el enfoque y evitá discusiones con figuras de autoridad. La constancia será clave.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se activan temas vinculados al aprendizaje, los estudios y la comunicación. Buen momento para planificar, rendir exámenes o cerrar acuerdos importantes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las emociones se intensifican y piden ser ordenadas. Día propicio para revisar finanzas compartidas y soltar cargas emocionales del pasado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones toman protagonismo. Escuchar con empatía y dialogar desde el corazón fortalecerá vínculos clave, tanto personales como laborales.