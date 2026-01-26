26 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este lunes 26 de enero de 2026

Se trata de un buen momento para escuchar, dialogar y avanzar sin reacciones impulsivas.

Por
Con su estilo claro y espiritual

Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar.

  • El lunes arranca con una energía que impulsa a ordenar prioridades y tomar decisiones conscientes.
  • El trabajo y la organización personal toman protagonismo en varios signos.
  • La comunicación será una aliada clave para resolver asuntos pendientes y mejorar vínculos.
  • Las finanzas y el valor personal aparecen como temas a revisar con madurez.

El reconocido astrólogo Víctor Florencio, conocido popularmente como El Niño Prodigio, dio a conocer el horóscopo para este lunes 26 de enero de 2026, con las claves astrales que marcan el inicio de la semana para cada signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

Con su estilo claro y espiritual, el vidente brinda orientación en amor, trabajo, dinero y bienestar, para ayudar a tomar mejores decisiones y aprovechar la energía disponible en este comienzo de semana.

El horóscopo del especialista del cielo ofrece una guía diaria para transitar el día con mayor conciencia y equilibrio, aprovechando las oportunidades que marcan los astros.

Niño Prodigio

Niño Prodigio: horóscopo del lunes 26 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El lunes llega con impulso para avanzar en temas laborales. Es un buen momento para ordenar prioridades y actuar con practicidad. Evitá reacciones impulsivas que puedan generar tensiones innecesarias.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La creatividad y el disfrute se activan, incluso en un día laboral. Buscar pequeños placeres mejora tu ánimo. En el plano afectivo, una conversación sincera puede fortalecer un vínculo importante.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El hogar y la familia concentran tu atención. Resolver asuntos pendientes te dará mayor tranquilidad emocional. Procurá no asumir responsabilidades que no te corresponden.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La comunicación será clave durante la jornada. Buen día para reuniones, trámites y acuerdos. Expresar lo que sentís con claridad te ayudará a evitar malentendidos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las finanzas y el valor personal toman protagonismo. Es un buen momento para ordenar gastos y reconocer tu propio esfuerzo. Evitá compararte con los demás.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Contás con una energía especial para destacarte. El día favorece inicios, decisiones y avances personales. Confiá en tus capacidades y da el primer paso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Necesitás bajar el ritmo y conectar con tu mundo interior. Tomarte una pausa te permitirá tomar decisiones más equilibradas y cuidar tu bienestar emocional.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los proyectos grupales y el apoyo de amistades cobran relevancia. Es un día favorable para trabajar en equipo y planificar a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El trabajo y la imagen profesional requieren atención. Mantené el enfoque y evitá discusiones con figuras de autoridad. La constancia será clave.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se activan temas vinculados al aprendizaje, los estudios y la comunicación. Buen momento para planificar, rendir exámenes o cerrar acuerdos importantes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las emociones se intensifican y piden ser ordenadas. Día propicio para revisar finanzas compartidas y soltar cargas emocionales del pasado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones toman protagonismo. Escuchar con empatía y dialogar desde el corazón fortalecerá vínculos clave, tanto personales como laborales.

