Los signos que terminan el año reconectando con su propósito Con el paso del Sol de Escorpio a Sagitario, Mercurio retrógrado y Venus entrando en fuego mutable, el fin del 2025 trae introspección, expansión y un cierre energético que obliga a reconectar con el deseo real. Por







¿Cuáles son los signos que terminan el año reconectando con su propósito?

El Sol deja atrás las aguas profundas de Escorpio y enciende la chispa sagitariana desde el 22 de noviembre.

Mercurio retrógrado entre Escorpio y Sagitario obliga a revisar vínculos, decisiones y verdades personales.

Venus entra en Sagitario y activa ganas de viajar, expandirse y amar con más libertad.

Los signos cierran el año reconectando con propósito, claridad emocional y una nueva dirección interna. Con el Sol despidiéndose de Escorpio, el ingreso del Sol y Venus en Sagitario y Mercurio retrógrado entre dos energías, el final del 2025 trae un giro interno profundo. ¿Cuáles son los signos que terminan el año reconectando con su propósito?

El fin del 2025 llega con una secuencia astrológica intensa: el Sol aún arde en los últimos grados del signo del escorpión, preparando el cierre de una etapa emocional, introspectiva y transformadora. Después de semanas de purga, verdad desnuda y sensibilidad a flor de piel, muchos signos sienten que están cambiando desde adentro, aunque todavía no puedan ponerlo en palabras.

El 22 de noviembre, el astro solar entra en el perfil astral sagitariano y habilita un cambio de vibra radical. De la profundidad escorpiana pasamos al fuego optimista, expansivo y aventurero del Centauro. Es el clásico momento del año donde el deseo de libertad vuelve con fuerza y empiezan las ganas de proyectar, viajar, aprender y visualizar horizontes nuevos.

Astrologia Los signos que terminan el año reconectando con su propósito Con este combo, varios signos llegan a diciembre sintiendo que están reconectando con su propósito real. Ya no alcanza con sobrevivir emocionalmente: ahora quieren expandirse, crecer y elegir desde un lugar más libre. Lo que se activa es un cierre de ciclo interno que se siente reparador y luminoso.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) terminan el año sanando profundamente viejos patrones emocionales. Dejan atrás rencores, heridas y culpas que arrastraban desde hace meses. El cambio se siente como alivio y renacimiento.

(Cáncer, Escorpio y Piscis) terminan el año sanando profundamente viejos patrones emocionales. Dejan atrás rencores, heridas y culpas que arrastraban desde hace meses. El cambio se siente como alivio y renacimiento. Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) viven un final de año explosivo, lleno de motivación y deseo de expansión. El Sol y Venus en Sagitario los impulsan a animarse a lo que antes postergaban. Para ellos, diciembre se siente como una pista de despegue.

(Aries, Leo y Sagitario) viven un final de año explosivo, lleno de motivación y deseo de expansión. El Sol y Venus en Sagitario los impulsan a animarse a lo que antes postergaban. Para ellos, diciembre se siente como una pista de despegue. Los signos de tierra y aire (Tauro, Virgo, Capricornio – Géminis, Libra, Acuario) cierran 2025 redireccionando metas, reconfigurando relaciones y recuperando claridad mental gracias a Mercurio retrógrado. No es un cierre suave, pero sí uno alineado: vuelven a elegir lo que realmente les hace bien.