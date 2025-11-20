20 de noviembre de 2025 Inicio
Horóscopo por signo para la Luna Nueva en Escorpio de hoy

Con trígonos a Júpiter, Saturno y Neptuno, y un poderoso Plutón guiando la lunación, esta energía abre puertas a renacimientos, decisiones valientes y nuevos comienzos que marcarán el cierre del año.

Por
Hoy se perfecciona la Luna Nueva escorpiana en el grado 28 del signo.

  • Luna Nueva en el grado 28 de Escorpio: inicio de un ciclo de transformación emocional y energética.
  • La conjunción Sol–Luna abre un portal para cerrar etapas y comenzar procesos más auténticos y profundos.
  • Trígonos a Júpiter, Saturno y Neptuno: expansión, estabilidad y sensibilidad espiritual trabajando a favor.
  • Plutón, regente de la lunación, intensifica el renacimiento interno y potencia decisiones que cambian el rumbo.

Hoy se perfecciona la Luna Nueva escorpiana en el grado 28 del signo, una lunación intensa y transformadora que abre portales de renacimiento. Horóscopo signo por signo.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre

Con una poderosa conjunción Sol–Luna, un trígono a Júpiter, Saturno y Neptuno, y un Plutón (regente de la lunación) en sextil al Sol y Mercurio, el clima invita a cambiar desde el fondo, sanar lo reprimido y tomar decisiones que marquen un antes y un después.

Esta energía es profunda, emotiva y altamente creativa. Lo que iniciemos hoy tendrá fuerza, persistencia y un propósito muy claro.

luna nueva escorpio

Horóscopo signo por signo de la Luna Nueva en Escorpio

ARIES

Esta Luna Nueva toca tu zona de transformación emocional. Te animarás a soltar un miedo viejo y entrar en una nueva dinámica afectiva o económica. Plutón te pide coraje para cortar con algo que ya no vibra con vos. Se abre un ciclo más íntimo, honesto y sanador.

TAURO

La lunación cae frente a tu signo, iniciando una nueva etapa en relaciones, acuerdos y vínculos importantes. Si estás en pareja, renace una conversación clave. Si estás soltero/a, aparece alguien que te despierta. Plutón te ayuda a comunicarte con profundidad y sin filtros.

GÉMINIS

La energía renueva tu rutina, tu cuerpo y tu salud. Se activa un ciclo para reorganizar hábitos, mejorar tu alimentación o cambiar dinámicas laborales. Júpiter y Saturno te ayudan a sostener lo que inicies hoy. Plutón te da lucidez para ver qué te drena y qué te potencia.

CÁNCER

La Luna Nueva prende una chispa en tu zona creativa y romántica. Podés empezar un proyecto artístico, una relación o un nuevo capítulo afectivo. Neptuno inspira y Júpiter expande. Plutón te marca el camino de deseos profundos y decisiones valientes.

LEO

La energía te mueve por dentro: hogar, familia y raíces. Es un gran momento para iniciar una mudanza, una reparación, una mejora del hogar o una conversación vieja pendiente. Plutón habilita un renacimiento emocional que cambia tu forma de relacionarte con tu intimidad.

VIRGO

La lunación te da una claridad mental especial. Se activa una noticia, un mensaje, un contrato o un diálogo que redefine lo que querés de acá a fin de año. Saturno te ordena; Júpiter te abre caminos. Plutón te ayuda a hablar desde la verdad.

LIBRA

Nuevo ciclo económico. Esta Luna Nueva abre oportunidades para mejorar ingresos, renegociar valores o apostar por un proyecto rentable. Júpiter aumenta tus recursos; Saturno te ayuda a sostener el proceso. Plutón te invita a cambiar patrones de merecimiento.

ESCORPIO

La lunación ocurre en tu signo: es tu renacimiento anual. Una versión vieja muere para que nazca otra más alineada, auténtica y poderosa. Plutón, tu regente, te otorga magnetismo y claridad mental para decidir. Hoy empieza un ciclo que te define por todo el 2026.

SAGITARIO

Energía de cierre, introspección y comprensión profunda. La Luna Nueva te invita a soltar cargas, terminar procesos y escuchar señales internas. Neptuno te guía. Plutón te revela verdades ocultas. Inicia un ciclo de sanación y retiro emocional.

CAPRICORNIO

Renace tu vida social y profesional. Se activa un nuevo equipo, grupo o comunidad. Podés iniciar un proyecto colectivo con impacto duradero. Júpiter te expande oportunidades; Saturno te da estructura. Plutón potencia tu influencia y tu liderazgo.

ACUARIO

Esta lunación ilumina tu carrera y tu reputación. Algo importante comienza: un nuevo proyecto, un rol, un reconocimiento o un camino profesional distinto. Plutón abre puertas, Saturno sostiene y Júpiter amplía posibilidades. Hoy sembrás el futuro.

PISCIS

La Luna Nueva abre un ciclo de expansión, viajes, estudios o fe personal. Podés comenzar algo que te transforma la visión de vida. Neptuno te inspira profundamente. Plutón hace sextil y te invita a comprometerte con una búsqueda espiritual auténtica.

