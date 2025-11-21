Horóscopo de hoy, sábado 22 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 22 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

(21 de abril al 21 de mayo)

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Bien de dinero y mejorando. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Apoyo incondicional en su entorno afectivo. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Vaya al campo para respirar aire puro.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Conveniente en su estado una dieta depurativa.