23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ritual de Escorpio: el método para transformar tu energía y renacer

Durante la temporada escorpiana, lo importante no es agradar, sino ser fiel a uno mismo. Permitite sentir todo: el dolor, el placer, el deseo, la rabia, la pasión. Todo lo que reprimís, se estanca; todo lo que enfrentás, te libera.

Por
Hay un ritual perfecto para transformar tu energía y renacer con el Sol en Escorpio.

Hay un ritual perfecto para transformar tu energía y renacer con el Sol en Escorpio.

Cuando el Sol entra en Escorpio, el universo nos invita a mirar hacia adentro y purgar todo aquello que ya no vibra con nuestra verdad. Es una temporada de introspección, poder personal y hay un ritual perfecto para transformar tu energía y renacer.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Este signo regido por Plutón, es el de las transformaciones profundas. Su vibra no teme al cambio, sino que lo abraza para renacer más fuerte. Durante esta etapa —que se extiende del 22 de octubre al 21 de noviembre—, las emociones se intensifican y todo lo oculto sale a la luz. Es el momento ideal para sanar, cortar lazos energéticos y reconectar con tu deseo más auténtico.

Este rito simbólico te ayudará a liberar bloqueos, sanar heridas y manifestar tu poder interior. Podés hacerlo entre el 22 y el 31 de octubre, cuando la energía escorpiana está más activa.

meditar

Ritual de Escorpio para transformar tu energía y renacer

Paso 1: Prepará tu altar de transformación

Elegí un espacio tranquilo y colocá una vela negra (para transmutar), una piedra obsidiana o turmalina (protección energética) y un vaso con agua (purificación).

Paso 2: Escribí lo que querés soltar

En un papel, anotá todo lo que querés dejar atrás: miedos, relaciones tóxicas, pensamientos limitantes o culpas. Sé honesto.

Paso 3: Quemás lo viejo

Encendé la vela y, con cuidado, quemás el papel diciendo: “Libero con amor lo que ya no vibra conmigo. Me permito renacer en mi poder”.

Dejá que el humo se eleve mientras visualizás cómo tu energía se limpia y se renueva.

Paso 4: Activá tu poder

En otro papel, escribí tres afirmaciones poderosas en presente. Por ejemplo:

  • “Soy dueño de mi energía y de mis decisiones”.
  • “Transformo el dolor en sabiduría”.
  • “Atraigo relaciones sanas y oportunidades alineadas con mi propósito”.

Guardá ese papel junto a una piedra o amuleto que te represente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sol en Escorpio: ¿cómo impacta en todos los signos?

El Sol entra en Escorpio: ¿Cómo impacta en todos los signos?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de octubre

La Luna Nueva en Libra nos invita a equilibrar nuestras relaciones.

Luna Nueva en Libra: ¿cómo impacta en todos los signos?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Rating Cero

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

Juan Martín del Potro confirmó si será padre.

Juan Martín del Potro confirmó si será padre: "Gracias por los buenos deseos"

últimas noticias

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 19 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 23 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 25 minutos
Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

Hace 26 minutos
La falta de VTV vigente puede derivar en multas que van desde $481.800 hasta $1.606.000.

Cada cuánto tiempo debés hacer la VTV según el vehículo que tengas

Hace 27 minutos