La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Se trata de un tránsito clave que anticipa los movimientos profundos del novilunio del 20 de diciembre.

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.

Este miércoles 17 de diciembre de 2025, la Luna transita los últimos grados de Escorpio , mientras el Sol avanza por el signo de la flecha, generando un clima de cierre que anticipa lo que traerá el novilunio en Sagitario del 20 de diciembre. ¿Cuáles son los signos que atraviesan transformaciones?

Se trata de una antesala poderosa, donde se activan procesos profundos, revelaciones internas y decisiones que ya no pueden postergarse. Cuando el astro lunar atraviesa los grados finales de un signo, la energía se vuelve más extrema y definitoria. En el signo del escorpión, esto se traduce en:

Si bien todos los signos reciben el impacto, hay algunos que pueden sentirlo con mayor intensidad:

Cierre emocional profundo. Es momento de soltar control y viejas heridas para renacer más liviano.

Se activan temas vinculares. Decisiones importantes en relaciones y acuerdos.

Leo

Movimiento interno fuerte en temas familiares y emocionales. Lo que no se dice, pesa.

Acuario

Revisión de metas, rumbo profesional y exposición pública. Cambios necesarios.

Sagitario

Preparación para una Luna Llena clave en tu signo. Se redefine identidad y propósito.

Un tránsito para cerrar antes de expandir

La Luna en los últimos grados de Escorpio no busca comodidad, sino verdad emocional. Es una energía que empuja a soltar lo viejo, aunque duela, para llegar más livianos a la Luna Llena en Sagitario, que traerá claridad, decisiones y nuevos horizontes.