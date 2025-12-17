La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.
Este 17 de diciembre de 2025, la Luna transita el grado 27 de Escorpio, uno de los puntos más intensos del signo.
Se potencian emociones intensas, revelaciones internas y decisiones difíciles de postergar.
La energía invita a soltar vínculos, hábitos o situaciones agotadas.
Algunos signos sienten el impacto con más fuerza: Escorpio, Tauro, Leo, Acuario y Sagitario.
Este miércoles 17 de diciembre de 2025, la Luna transita los últimos grados de Escorpio, mientras el Sol avanza por el signo de la flecha, generando un clima de cierre que anticipa lo que traerá el novilunio en Sagitario del 20 de diciembre. ¿Cuáles son los signos que atraviesan transformaciones?
Se trata de una antesala poderosa, donde se activan procesos profundos, revelaciones internas y decisiones que ya no pueden postergarse. Cuando el astro lunar atraviesa los grados finales de un signo, la energía se vuelve más extrema y definitoria. En el signo del escorpión, esto se traduce en:
Emociones intensas y difíciles de disimular
Necesidad de soltar vínculos, hábitos o situaciones agotadas
Revelaciones internas o verdades que salen a la luz
Sensación de “no vuelta atrás”
Qué signos sienten más transformación con esta energía
Si bien todos los signos reciben el impacto, hay algunos que pueden sentirlo con mayor intensidad:
Escorpio
Cierre emocional profundo. Es momento de soltar control y viejas heridas para renacer más liviano.
Tauro
Se activan temas vinculares. Decisiones importantes en relaciones y acuerdos.
Leo
Movimiento interno fuerte en temas familiares y emocionales. Lo que no se dice, pesa.
Acuario
Revisión de metas, rumbo profesional y exposición pública. Cambios necesarios.
Sagitario
Preparación para una Luna Llena clave en tu signo. Se redefine identidad y propósito.
Un tránsito para cerrar antes de expandir
La Luna en los últimos grados de Escorpio no busca comodidad, sino verdad emocional. Es una energía que empuja a soltar lo viejo, aunque duela, para llegar más livianos a la Luna Llena en Sagitario, que traerá claridad, decisiones y nuevos horizontes.