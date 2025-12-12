Portal 12/12: el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año

¿Cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?

El 12/12 es un portal energético asociado a la expansión, la visión y los nuevos comienzos. Este año lo atravesamos con el Sol en Sagitario, que amplifica la fe, la dirección y el propósito, ¿cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?

Este día se interpreta como una apertura energética vinculada al cierre de ciclo, la verdad personal y el estado de conciencia elevado. Su vibración numérica habla de culminaciones, aprendizajes, sabiduría interior y evolución emocional.

Cada año, esta fecha funciona como una “puerta” simbólica que invita a:

Cerrar lo que ya cumplió su etapa.

Ordenar prioridades internas.

Limpiar la energía acumulada.

Alinear deseos con propósito real.

Manifestar desde un espacio de claridad. Portal 12/12 El mejor ritual para atraer abundancia antes de fin de año 1. Preparación energética Intención: ordenar, limpiar, aclarar.

Ordená un espacio pequeño: tu mesa de luz, tu escritorio o un rincón que uses mucho.

Hacelo con consciencia: Virgo te pide presencia, no perfección.

Encendé una vela blanca y decí: “Hoy suelto lo que me confunde. Recupero mi claridad.” Opcional: escribir en un papel todo lo que querés dejar ir: dudas, miedos, hábitos, confusiones. Guardalo para el paso 4.