Portal 12/12: el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año

Con el Sol en Sagitario, este portal trae enfoque, coraje y visión a largo plazo. Es un día perfecto para proyectar viajes, metas espirituales y decisiones que implican expansión.

¿Cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?

El 12/12 es un portal energético asociado a la expansión, la visión y los nuevos comienzos. Este año lo atravesamos con el Sol en Sagitario, que amplifica la fe, la dirección y el propósito, ¿cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?

Este día se interpreta como una apertura energética vinculada al cierre de ciclo, la verdad personal y el estado de conciencia elevado. Su vibración numérica habla de culminaciones, aprendizajes, sabiduría interior y evolución emocional.

Cada año, esta fecha funciona como una “puerta” simbólica que invita a:

  • Cerrar lo que ya cumplió su etapa.
  • Ordenar prioridades internas.
  • Limpiar la energía acumulada.
  • Alinear deseos con propósito real.
  • Manifestar desde un espacio de claridad.
Portal 12/12

El mejor ritual para atraer abundancia antes de fin de año

1. Preparación energética

Intención: ordenar, limpiar, aclarar.

  • Ordená un espacio pequeño: tu mesa de luz, tu escritorio o un rincón que uses mucho.
  • Hacelo con consciencia: Virgo te pide presencia, no perfección.
  • Encendé una vela blanca y decí: “Hoy suelto lo que me confunde. Recupero mi claridad.”

Opcional: escribir en un papel todo lo que querés dejar ir: dudas, miedos, hábitos, confusiones. Guardalo para el paso 4.

2. Activación de propósito (Sol en Sagitario – mediodía)

Intención: abrir visión y dirección.

  • Tomá 5 minutos para visualizar tu próximo gran paso.
  • Preguntate: ¿Qué quiero expandir en mi vida?
  • ¿Qué nuevo rumbo quiero tomar?
  • Escribí una afirmación sagitariana, por ejemplo: "Mi camino se expande y yo camino con confianza".

3. Ritual del corazón

Intención: pedir equilibrio, armonía, vínculos sanos.

  • Encendé una vela rosa o colocá algo rosado (una piedra, una flor, un papel).
  • Leé en voz baja tu afirmación de Sagitario, pero agregando Libra: “Me abro a un camino expansivo que esté en equilibrio con mi bienestar.”
  • Si querés, escribí una intención para tus vínculos: “Atraigo y sostengo relaciones equilibradas, respetuosas y recíprocas.”

4. Cierre

  • Tomá el papel donde escribiste lo que soltabas (paso 1).
  • Podés quemarlo en un cuenco, romperlo, o tirarlo a la basura conscientemente.
  • Decí: “Libero lo que pesa. Abro espacio para lo que viene.”

Respirá profundo y agradecé.

Mensaje final del Portal 12/12

Este portal te pide claridad para ordenar (Virgo), fe para expandirte (Sagitario) y equilibrio para vincularte (Libra). Un día perfecto para lanzar una intención que acompañe la última Luna Nueva del año.

