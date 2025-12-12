Portal 12/12: el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año

¿Cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?
El 12/12 es un portal energético asociado a la expansión, la visión y los nuevos comienzos. Este año lo atravesamos con el Sol en Sagitario, que amplifica la fe, la dirección y el propósito, ¿cuál es el ritual definitivo para atraer abundancia antes de fin de año?
Este día se interpreta como una apertura energética vinculada al cierre de ciclo, la verdad personal y el estado de conciencia elevado. Su vibración numérica habla de culminaciones, aprendizajes, sabiduría interior y evolución emocional.
Cada año, esta fecha funciona como una “puerta” simbólica que invita a:
Cerrar lo que ya cumplió su etapa.
Ordenar prioridades internas.
Limpiar la energía acumulada.
Alinear deseos con propósito real.
Manifestar desde un espacio de claridad.
El mejor ritual para atraer abundancia antes de fin de año
1. Preparación energética
Intención: ordenar, limpiar, aclarar.
Ordená un espacio pequeño: tu mesa de luz, tu escritorio o un rincón que uses mucho.
Hacelo con consciencia: Virgo te pide presencia, no perfección.
Encendé una vela blanca y decí: “Hoy suelto lo que me confunde. Recupero mi claridad.”
Opcional: escribir en un papel todo lo que querés dejar ir: dudas, miedos, hábitos, confusiones. Guardalo para el paso 4.
2. Activación de propósito (Sol en Sagitario – mediodía)
Intención: abrir visión y dirección.
Tomá 5 minutos para visualizar tu próximo gran paso.
Preguntate: ¿Qué quiero expandir en mi vida?
¿Qué nuevo rumbo quiero tomar?
Escribí una afirmación sagitariana, por ejemplo: "Mi camino se expande y yo camino con confianza".
Encendé una vela rosa o colocá algo rosado (una piedra, una flor, un papel).
Leé en voz baja tu afirmación de Sagitario, pero agregando Libra: “Me abro a un camino expansivo que esté en equilibrio con mi bienestar.”
Si querés, escribí una intención para tus vínculos: “Atraigo y sostengo relaciones equilibradas, respetuosas y recíprocas.”
4. Cierre
Tomá el papel donde escribiste lo que soltabas (paso 1).
Podés quemarlo en un cuenco, romperlo, o tirarlo a la basura conscientemente.
Decí: “Libero lo que pesa. Abro espacio para lo que viene.”
Respirá profundo y agradecé.
Mensaje final del Portal 12/12
Este portal te pide claridad para ordenar (Virgo), fe para expandirte (Sagitario) y equilibrio para vincularte (Libra). Un día perfecto para lanzar una intención que acompañe la última Luna Nueva del año.