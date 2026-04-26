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Horóscopo de hoy, lunes 27 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 27 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La fricción entre el Sol y Plutón marca un día intenso y tenso para algunos signos.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries es un día para caminar distinto ya que vienes repitiendo fórmulas y acabas convirtiendo todo en una rutina. Propone cambios, elegí caminos alternativos y verás como fluye mejor tu energía.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si te animás a seguir ese impulso, vas a encontrar momentos de alegría que te sorprendan y te hagan sentir más libre que nunca. Es un buen momento para reír, compartir y dejar que la vida te regale experiencias frescas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Es un día para divertirte sanamente. Te gusta el deporte pero lo tomás como un desafío. Liberate de tus prejuicios y disfrutá sin exigencias, encontrando en la actividad física o un espacio para sentirse bien y pasarla mejor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy no se trata de fórmulas mágicas cáncer, sino de animarse a mirar hacia adentro y aceptar lo que uno siente, con paciencia y sinceridad, para ir encontrando poco a poco esa calma que tanto se busca.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo arrancas la semana compartiendo un gran momento con quienes más cerca tenés. Eso sí, no pierdas de vista que siempre hay gente que se aprovecha, así que disfrutá de dar, pero con cuidado y con quienes realmente lo valoran.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Por más que hayas pasado por momentos duros, no podés quedarte encerrado para siempre y darle la espalda al amor. Dejar entrar el afecto es volver a darle aire a tu alma, y hacerlo con quienes te han demostrado lealtad es la mejor manera de empezar hoy.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra soltá un rato tus inseguridades y animate a probar cosas nuevas. Es la chance de abrirte a una vida más fresca y llena de aire nuevo y el lunes es ideal para hacerlo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy es un día ideal para divertirte Escorpio y tomarte las cosas con calma. La idea es disfrutar sin presiones, dejar que las oportunidades aparezcan solas y no forzar nada: la diversión va a llegar por sí misma.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No es un lunes tranquilo, toca esperar un poco más la calma. Todavía vas a tener que atravesar momentos de incertidumbre, desafíos complicados y alguna sorpresa poco agradable antes de encontrarla.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dejate llevar por las emociones y disfrutá el momento, solo cuidá de no pasarte de la raya Capricornio, porque la diversión está ahí esperándote, así que no dudes en salir a buscarla.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Después de un tiempo tranquilo, pueden aparecer algunas molestias que te recuerden la importancia de cuidarte siempre para evitar recaídas Acuario. Hoy la salud vuelve a ocupar un lugar central en tu vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis tenes la necesidad de perdonar a alguien que te hizo daño, porque lo querés mucho. OK, pero dejá claro que perdonás, aunque todavía no olvidás lo que pasó.

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