Los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según Esperanza Gracia

El comienzo del mes llega con un eclipse lunar en Virgo que potencia cambios y oportunidades. Estos son los perfiles astrales mas afortunados.

  • Marzo comienza con un eclipse total de Luna en Virgo que impulsa cambios, decisiones y limpieza emocional.

  • Según Esperanza Gracia, algunos signos del zodiaco sentirán un impulso especial de suerte y oportunidades.

  • El eclipse lunar en Virgo potencia la claridad emocional y la necesidad de ordenar prioridades.

  • Se trata de un período propicio para cerrar etapas y abrir nuevos caminos personales.

El inicio del tercer mes del año trae un eclipse total de Luna en Virgo que impulsa decisiones importantes y nuevas oportunidades para algunos, según la astróloga Esperanza Gracia. ¿Cuáles son los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según la especialista?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Horóscopo de hoy, miércoles 4 de marzo

El cambio de mes se vive como un momento de renovación y cierre de ciclos. Con la llegada de marzo, la presencia del eclipse lunar en el signo de la virgen potencia procesos de orden emocional, limpieza interior y claridad en la toma de decisiones. Según Gracia, algunos signos notarán con mayor fuerza este impulso positivo.

La astrologa, además, recomienda utilizar el blanco, asociado a serenidad y claridad, y el negro, relacionado con protección y fortaleza. Estos colores pueden ayudar a afrontar los cambios con equilibrio emocional durante este periodo de transición.

¿Qué signos tienen la mejor energía al comenzar marzo?

Tauro: oportunidades y estabilidad

Tauro inicia marzo con una vibración que favorece acuerdos, apoyos y oportunidades. Su capacidad para generar confianza facilita avances tanto en lo profesional como en lo personal. El eclipse lunar puede influir en lo sentimental, despertando emociones intensas o propiciando encuentros significativos. Confiar en la intuición será clave para tomar decisiones acertadas.

Cáncer: claridad y relaciones fortalecidas

Los buenos aspectos de Mercurio ayudan a Cáncer a revisar asuntos pendientes y aclarar situaciones. Con Júpiter influyendo positivamente, las decisiones que tome pueden generar resultados favorables y apoyos inesperados. El eclipse impulsa a expresar sentimientos con mayor claridad, fortaleciendo vínculos y seguridad emocional.

Piscis: un momento potente y decisivo

Con el Sol y Mercurio en su signo, Piscis ve reforzada su voz y decisiones. El eclipse frente a su signo puede activar cambios importantes, marcando un antes y un después. Su carisma y determinación facilitarán respuestas positivas en áreas que antes parecían bloqueadas.

