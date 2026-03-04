Horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 5 marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries es momento de que consideres tomarte unos días offline. No podés seguir al ritmo que quieren los demás porque vas a terminar descuidando tus obligaciones importantes y desgastando tu energía. Planificá y organizá pendientes para que esos días de desconexión te sirvan para recargar fuerzas de manera efectiva.

Cuidado Tauro porque los despistes serán hoy tu peor enemigo. La falta de descanso puede afectar tu capacidad de reacción y concentración, así que presta máxima atención a cada detalle y no tomes decisiones bajo prisa o fatiga. Tu seguridad y eficacia dependen de mantenerte atento.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis es un buen momento para obtener beneficios económicos que están esperando a alguien dispuesto a actuar con rapidez. Por eso, permanecé alerta y no le des lugar a la indecisión porque podrás perder ventajas que podrían resultar muy provechosas con un mínimo esfuerzo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No es conveniente involucrarse demasiado en los asuntos ajenos. Además de que ya tienes tus propios problemas que atender, tu ayuda puede resultar limitada y te vas a desgastar. Es fundamental aprender a establecer límites: brinda apoyo sin comprometer tu equilibrio emocional ni tus recursos personales.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy el día no será fácil pero no te desanimes porque esta sensación pasará y pronto recuperarás el ritmo con naturalidad y energía renovada.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo es un buen día para estar a solas y resetearte. El orden en tu vida es fundamental, lo sabes Virgo por eso no dejes que el caos conquiste tu territorio. Si no pones freno a tiempo, puede volverse ingobernable. Aprovecha estos instantes de privacidad para planificar y priorizar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra recibirás novedades a través de una carta inesperada con un remitente oficial. Las noticias podrían no ser del todo buenas, pero tampoco son tan malas como podrían parecerte en un primer momento. Lo mejor es analizar con serenidad cada detalle antes de reaccionar y evaluar la información con objetividad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio no te demores más, hoy es un buen día para enfrentar tus miedos, no los escondas. Si los evitas, es peor porque día tras día seguirán presentes y acabarán afectando tu bienestar. Afróntalos: te liberarás de su peso y ganarás seguridad personal.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si estás por firmar acuerdos o contratar personal es muy importante que lo hagas sobre seguro. Si dejas entrever dudas, cualquier proyecto que inicies puede desmoronarse antes de empezar. Confía en vos y proyecta firmeza, porque la autoridad y la credibilidad dependen de ello.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio estás dejando todo a medias. Hoy es día para hacer un stop y reevaluar qué queres para tu vida. No empieces nada nuevo hasta que hayas completado lo anterior; el orden y la constancia son tu mejor estrategia para avanza, lo sabes. Hoy alguien también te ofrecerá iniciar una relación: liberate de lo pendiente antes de aceptar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El sentido común será tu principal es tu aliado de hoy. No te les des vueltas a los asuntos, ir a lo simple como siempre para acertar en tus decisiones. Esa claridad mental te permitirá afrontar los obstáculos con eficacia y sin desgaste emocional innecesario.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día ideal para agasajarse. No te vendría mal un masaje, especialmente en la espalda. Si tenés pareja, aprovecha para disfrutar juntos y liberar tensiones acumuladas.