Horóscopo de hoy, domingo 31 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 31 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Cómo impacta la Luna Llena en Sagitario a todos los signos: la energía expansiva que llega el 31 de mayo

(21 de marzo al 19 de abril)

No abuse de sus fuerzas y vigile más su salud. Reuniones de trabajo para definir posiciones estratégicas. En el terreno sentimental apasionamiento.

(20 de abril al 21 de mayo)

Si viaja, hágalo con las debidas precauciones. Las palabras elogiosas de cierta persona importante le llenarán de orgullo. Confíe en la fidelidad de la persona amada.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Salud regular. Procure ser más claro si quiere que los demás le entiendan. El amor le sonrie.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tu estado de ánimo dejará mucho que desear. No se duerma en los laureles si no quiere echar por tierra todos sus logros. No haga concebir a nadie falsas esperanzas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Buen momento para terminar con todo tipo de adicciones dañinas para su salud. Triunfará en el mundo laboral gracias a su personalidad y espíritu de lucha. No dé celos a su pareja para llarmar su atención.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Estado de calma, ideal para reconciliarse con su propio organismo. No se sienta inferior a sus compañeros; demuestre lo que vale. Hoy estará afectuoso y enamoradizo.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Dé largos paseos. Satisfacción de tipo profesional. En el amor mantendrá una relación estable y serena.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendencia al nerviosismo que podrán afectar a tu estómago. Hoy le podría perjudicar el exceso de rigidez y autoritarismo. Un malentendido podría acabar con una relación maravillosa.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Molestias gástricas. No sea tan exigente con sus subordinados. La actitud de su pareja le hará sentirse contrariado.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Procure cuidar un poco más su salud. Se avecinan cambios laborales dentro o fuera de su empresa. En pareja se prevén buenas expectativas.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

No abuse del café. En esta jornada aumentará su poder adquisitivo. Habrá de cancelar una cita amorosa que aguardaba con ansiedad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Posibles infecciones. En el ámbito laboral lleva cuidado con tus ambiciones. Están madurando acontecimientos decisivos.