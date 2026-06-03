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Horóscopo de hoy, jueves 4 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 4 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna llena en Capricornio: ¿Cuál es el mejor ritual para para atraer oportunidades laborales?
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Busque la manera de pasar más tiempo junto a su pareja. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Cambiará de humor de un momento a otro.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. Buen momento para resolver problemas económicos. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Salir con los amigos es la mejor terapia.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe poner más de su parte en su relación sentimental. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Evite los ambientes secos.

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