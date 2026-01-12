12 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 13 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este fin de semana.

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 13 de enero de 2026

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 13 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Aries

(21 de marzo al20 de abril)

Suma ansiedad en nuevas perspectivas que surgen en el plano de las actividades. No desatiendan sus obligaciones maritales en el día de hoy. Resuelven bien un problema que tiene que ver con la familia. No pierdan su capacidad de protección y de amor puro. Momento de color: lavanda.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Las obligaciones de lo que emprendieron deberán cumplirlas antes de lo esperado. Todo saldrá bien. Surge a partir de hecho una nueva posibilidad para sus finanzas. Comprueben sus talentos al solucionar las cosas, no duden de ustedes por el contrario, confíen en sus talentos. Momento de color: azul acero.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Alternativa poco probable en emprendimiento que les proponen. Sepan distinguir la parte positiva y la negativa del mismo. Un llamado los lleva a saber un dato que necesitaban. Finalmente la transparencia de las cosas siempre se llega a ver, todo es cuestión de tiempo. Momento de color: salmón.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy benéfico. La claridad y la facilidad están del lado de ustedes. No reserven sus palabras para otro tiempo, digan lo que puedan decir. No arrepentirse de lo que se siente siempre y cuando no se sufra. Momento de color: manzana verde.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hay una sensación positiva que trae buen semblante en los asuntos de trabajo. La mayoría de las cosas hoy les salen bien leoninos. Despreocúpense del tiempo porque llega justo. Regocijarse el mismo rato que ocupa en preocuparse o más. Busquen paz. Momento de color: agua.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos entiendan que la vida tiene ambos. No sobre exijan sus tiempos en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan para poder vivir con mayor paz. Momento de color: rojizo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no pueden postergar. No permitirse perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo o algo que les hace bien, ayuda. Momento de color: carmesí.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que los aliviará. Se desvinculan de alguien molesto. Las sensaciones deben medirse sobre todo cuando no son tan buenas. Hagan oídos sordos a la agresión. Momento de color: perla.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidad vieja. No descarten que los llamen de donde esperaban. Llega alguien con buena predisposición. Las expectativas nunca deben perderse, salvo que sean fuera de lugar o tiempo. Analicen. Momento de color: lila.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Podrían hoy levantar una deuda. Verán que de a poco todo se acomoda. Ustedes saben que pueden hacerlo. Sepan que se les abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles. Traten de ablandarse. Ser precavido no implica ser temeroso y desconfiado del futuro. Momento de color: café.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Llegarán a desenmascarar a alguien que los molesta. No por eso tengan desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy asperezas, conéctense con su parte comprensiva. El perfil siempre lo pone uno, sea quien sea el que esté enfrente. Liberación de malos pensamientos. Momento de color: rosa viejo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si estuvieran por decidir no deberían dejar pasar oportunidad financiera que les dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo. No piensen que perder el pasado es malo, las leyes de la vida son exactas y necesarias. Espiritualidad. Momento de color: lacre.

