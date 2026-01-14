14 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 15 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Jueves para conversar, animarse a decir, proponer, cerrar. La lucidez y la cautela de la mano en este día iluminado. Corrigen fallas en el amor que traen alegría.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Gran día para desterrar miedos y salir adelante con sus propósitos y proyectos. Realicen sus tareas con tranquilidad y sientan la seguridad como premisa.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día con salud mental suficiente como para afrontar asuntos que podrían causarles nervios. La intensidad la ponemos nosotros, separen emoción de razón.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Invocan a sus propias mentes a serenarse y a poder dilucidad con claridad los pasos a seguir en el plano de las actividades. Conveniencia y practicidad.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Los escándalos a veces se suscitan por energías desordenadas. Procuren hoy no sintonizar vibraciones negativas y lucir sus virtudes con naturalidad. Información.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Aprovechan sus buenas energías para poder aproximarse y solucionar problemas inconclusos que les preocupan. Hay buenas noticias en el plano financiero.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Equilibrio que sentirán en sus acciones laborales con las que obtendrán logros inesperados. Día efusivo con alegrías plenas en el plano afectivo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Verán que hay puertas que se abren con naturalidad y sin inconvenientes. Día reflexivo en el que podrán darse cuenta de que no hay que desesperar.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitarianos con un día algo agitado en el que deberán tomarse el rato para relajarse y respirar profundo. Llegan novedades en el plano financiero.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día apurado tendrán que organizarse para no caer en nervios innecesarios. La practicidad y la lógica profunda tendrán que atemperarlas en el amor.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No teman un día con sucesos positivos que nada tienen que ver con sus fantasías negativas. A veces pensamos de más. Siempre poner la mejor energía.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Se basarán en sus principios para tomar decisiones en el plano de las actividades. Hay posibilidades nuevas que les darán mayor tranquilidad. Amor en puerta.

