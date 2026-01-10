Horóscopo de hoy, domingo11 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este fin de semana.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 10 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Un proyecto profesional precisará de un estudio más a fondo, por lo que no le conviene precipitarse. Su criterio para seleccionar amigos puede estar cambiando. Es posible que se haga miembro de un club o se sienta atraído por una nueva afición.

Habrá un notable aumento de su rendimiento en el trabajo. Su conservadurismo linda con la rigidez, por lo que debería hacer lo posible por acentuar su flexibilidad. Buenas relaciones afectivas y emocionantes perspectivas en lo sentimental.

Tenga cuidado de no llevar sus intereses económicos de forma poco conveniente. En el trabajo no es momento oportuno para olvidar un poco su responsabilidad. Una relación amistosa entrará en crisis.

Una propuesta laboral poco frecuente le dará ocasión de conseguir ganancias económicas importantes. Aunque sus perspectivas sentimentales son excelentes deberá ponerse en guardia contra esa propensión suya a fantasear.

Leo

En el trabajo puede sentirse inspirado, aunque con tendencia a soñar despierto. Está en usted saber tender una mano a quien la precisa. Algo inesperado le complacerá en gran manera. Relaciones afectivas excelentes.

Virgo

Conseguirá encargos importantes si trabaja por su cuenta. Emplee su talento creativo y mejorará los resultados. Mantenga el contacto con los parientes que viven lejos. En el amor será hoy muy impresionable.

Libra

Bailarán en su cabeza ideas para nuevos y originales proyectos profesionales. En el terreno amistoso, aunque le cueste trabajo, es mejor que se desahogue y diga claramente lo que siente. Refrene esa propensión suya a preocuparse más de lo debido.

Escorpio

Procure llevar sus cuentas con cuidado para saber con certeza el terreno que pisa. Buen momento para realizar compras de importancia relacionadas con su hogar. Por la noche precisará gran tacto.

Sagitario

Ultimamente se ha estado tomando demasiado en serio su trabajo y le convendría darse un pequeño respiro. Si no pone atención es posible que hoy pierda algo que le es necesario. Concédase algún pequeño capricho.

Capricornio

Su psiquismo estará en horas altas, por lo que le conviene confiar en su intuición, especialmente en un asunto profesional. Su vida social no responderá a lo que de ella esperaba, a pesar de que quizás le cueste mucho dinero

Acuario

En lo tocante a sus intereses profesionales su claridad de juicio no será demasiado buena, por lo que deberá abstenerse de tomar decisiones. En el plano amistoso procure rodearse de quienes piensan como usted.

Piscis

Inesperados acontecimientos profesionales le rendirán buenos dividendos a muy corto plazo. Una invitación podría no ser sincera. Lo pasará mejor si comparte la velada con las personas de su intimidad.