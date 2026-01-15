15 de enero de 2026 Inicio
Astrología de mitad de mes: la Luna en Sagitario activa verdades incómodas

Este transito no busca conflicto, busca coherencia. Incomoda porque obliga a alinear discurso, decisiones y realidad, justo antes del novilunio en Capricornio, que pedirá compromisos reales.

Luna en Sagitario de mitad de mes: lo que se revela ahora tiene potencia transformadora. 

  • Frente a la astrología de mitad de mes, algo ya no tiene sentido y no se puede seguir ignorando
  • Una decisión postergada empieza a pesar más que el miedo al cambio
  • Con la Luna en Sagitario, la falta de libertad se vuelve evidente
  • Decir “sí” cuando era “no” genera incomodidad interna

Astrología de mitad de mes: con la Luna transitando los primeros grados de Sagitario, el clima emocional se vuelve directo, frontal, poco tolerante a la mentira y se activan verdades incómodas.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
El signo de la flecha busca sentido, coherencia y verdad, y en estos días esa necesidad se expresa sin demasiados filtros. El cielo acompaña este movimiento con un trígono a Saturno y Neptuno, una combinación que permite ordenar lo que se siente y darle forma concreta a intuiciones que venían flotando. Hay más claridad para entender qué es real, qué es fantasía y qué ya no se sostiene.

Al mismo tiempo, la oposición a Urano puede traer reacciones inesperadas, cambios de humor o noticias sorpresivas que obligan a replantear planes. Lo que incomoda no aparece para molestar, sino para sacudir estructuras rígidas. No se trata solo de decir verdades, sino de animarse a cambiar a partir de ellas, justo en la antesala de la Luna Nueva en Capricornio, que marcará nuevos compromisos y decisiones a largo plazo.

sagitario

Cuáles son las verdades incomodas que se activan con la Luna en Sagitario

Con la Luna en Sagitario, las “verdades incómodas” que suelen activarse no son sutiles: aparecen claras, directas y difíciles de esquivar. En este cielo puntual, se manifiestan sobre todo en estos planos

Las verdades incómodas que salen a la luz

  • Que algo ya no tiene sentido

Sagitario pregunta “¿para qué sigo acá?”. Situaciones, vínculos o rutinas que perdieron propósito quedan expuestas.

  • Que venimos postergando una decisión

La energía sagitariana empuja a elegir, incluso cuando no hay garantías. Seguir dudando empieza a pesar más que decidir.

  • Que la libertad está siendo limitada

Aparece la incomodidad de sentirse atado: a un rol, una expectativa ajena o una estructura que ya quedó chica.

  • Que dijimos “sí” cuando queríamos decir “no”

Esta Luna revela incoherencias entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.

  • Que una verdad fue maquillada para no incomodar

Sagitario detesta la hipocresía: lo no dicho, lo minimizado o lo negado pide salir a la superficie.

