Astrología de mitad de mes: la Luna en Sagitario activa verdades incómodas

El signo de la flecha busca sentido, coherencia y verdad, y en estos días esa necesidad se expresa sin demasiados filtros. El cielo acompaña este movimiento con un trígono a Saturno y Neptuno, una combinación que permite ordenar lo que se siente y darle forma concreta a intuiciones que venían flotando. Hay más claridad para entender qué es real, qué es fantasía y qué ya no se sostiene.
Al mismo tiempo, la oposición a Urano puede traer reacciones inesperadas, cambios de humor o noticias sorpresivas que obligan a replantear planes. Lo que incomoda no aparece para molestar, sino para sacudir estructuras rígidas. No se trata solo de decir verdades, sino de animarse a cambiar a partir de ellas, justo en la antesala de la Luna Nueva en Capricornio, que marcará nuevos compromisos y decisiones a largo plazo.
Cuáles son las verdades incomodas que se activan con la Luna en Sagitario
Con la Luna en Sagitario, las “verdades incómodas” que suelen activarse no son sutiles: aparecen claras, directas y difíciles de esquivar. En este cielo puntual, se manifiestan sobre todo en estos planos
Las verdades incómodas que salen a la luz
Que algo ya no tiene sentido
Sagitario pregunta “¿para qué sigo acá?”. Situaciones, vínculos o rutinas que perdieron propósito quedan expuestas.
Que venimos postergando una decisión
La energía sagitariana empuja a elegir, incluso cuando no hay garantías. Seguir dudando empieza a pesar más que decidir.
Que la libertad está siendo limitada
Aparece la incomodidad de sentirse atado: a un rol, una expectativa ajena o una estructura que ya quedó chica.
Que dijimos “sí” cuando queríamos decir “no”
Esta Luna revela incoherencias entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Que una verdad fue maquillada para no incomodar
Sagitario detesta la hipocresía: lo no dicho, lo minimizado o lo negado pide salir a la superficie.