Mercurio retrógrado en febrero 2026: cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto El tránsito comenzará el 25 de febrero y finalizará el 20 de marzo, desarrollándose completamente en Piscis, una energía de agua asociada a la intuición, la sensibilidad y el mundo emocional.







Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones

El primer fenómeno astrológico de revisión del año ya tiene fecha confirmada.

Se extenderá durante casi un mes y marcará el cierre del verano.

La energía estará atravesada por sensibilidad, intuición y procesos emocionales profundos.

Especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas y revisar acuerdos pendientes. Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones, vínculos y decisiones importantes. El fenómeno activará un período de introspección, posibles malentendidos y revisión profunda de proyectos personales. ¿Cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto?

Aunque suele generar temor por sus efectos en la comunicación y la tecnología, los astrólogos aseguran que también es una oportunidad ideal para frenar, reorganizar y sanar asuntos pendientes.

Desde el punto de vista astronómico, el tránsito que comenzará el 25 de este mes y se extenderá hasta el 20 de marzo en el signo de Piscis, se trata de una ilusión óptica: Mercurio parece retroceder en su órbita debido a la diferencia de velocidad con la Tierra alrededor del Sol. En astrología, este planeta rige:

La comunicación

Los pensamientos

Los viajes

La tecnología

Los acuerdos y contratos Mercurio en Piscis Los signos que estarán más impactados por Mercurio retrógrado Si bien el impacto es general, los signos de agua sentirán con mayor intensidad esta energía:

Piscis Podrá experimentar confusión emocional, replanteos personales y necesidad de aislamiento.