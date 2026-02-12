Mercurio retrógrado en febrero 2026: cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto

Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones
El primer fenómeno astrológico de revisión del año ya tiene fecha confirmada.
Se extenderá durante casi un mes y marcará el cierre del verano.
La energía estará atravesada por sensibilidad, intuición y procesos emocionales profundos.
Especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas y revisar acuerdos pendientes.
Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones, vínculos y decisiones importantes. El fenómeno activará un período de introspección, posibles malentendidos y revisión profunda de proyectos personales. ¿Cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto?
Aunque suele generar temor por sus efectos en la comunicación y la tecnología, los astrólogos aseguran que también es una oportunidad ideal para frenar, reorganizar y sanar asuntos pendientes.
Desde el punto de vista astronómico, el tránsito que comenzará el 25 de este mes y se extenderá hasta el 20 de marzo en el signo de Piscis, se trata de una ilusión óptica: Mercurio parece retroceder en su órbita debido a la diferencia de velocidad con la Tierra alrededor del Sol. En astrología, este planeta rige:
La comunicación
Los pensamientos
Los viajes
La tecnología
Los acuerdos y contratos
Los signos que estarán más impactados por Mercurio retrógrado
Si bien el impacto es general, los signos de agua sentirán con mayor intensidad esta energía:
Piscis
Podrá experimentar confusión emocional, replanteos personales y necesidad de aislamiento.
Cáncer
Se activarán recuerdos y asuntos familiares pendientes.
Escorpio
Tendrá que revisar vínculos afectivos y decisiones impulsivas.
En todos los casos, la recomendación es evitar decisiones definitivas hasta que el tránsito finalice.