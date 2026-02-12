12 de febrero de 2026 Inicio
Mercurio retrógrado en febrero 2026: cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto

El tránsito comenzará el 25 de febrero y finalizará el 20 de marzo, desarrollándose completamente en Piscis, una energía de agua asociada a la intuición, la sensibilidad y el mundo emocional.

Por
Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones

  • El primer fenómeno astrológico de revisión del año ya tiene fecha confirmada.
  • Se extenderá durante casi un mes y marcará el cierre del verano.
  • La energía estará atravesada por sensibilidad, intuición y procesos emocionales profundos.
  • Especialistas recomiendan evitar decisiones impulsivas y revisar acuerdos pendientes.

Mercurio retrógrado en febrero 2026 promete mover emociones, vínculos y decisiones importantes. El fenómeno activará un período de introspección, posibles malentendidos y revisión profunda de proyectos personales. ¿Cuándo empieza y qué signos sentirán más el impacto?

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Aunque suele generar temor por sus efectos en la comunicación y la tecnología, los astrólogos aseguran que también es una oportunidad ideal para frenar, reorganizar y sanar asuntos pendientes.

Desde el punto de vista astronómico, el tránsito que comenzará el 25 de este mes y se extenderá hasta el 20 de marzo en el signo de Piscis, se trata de una ilusión óptica: Mercurio parece retroceder en su órbita debido a la diferencia de velocidad con la Tierra alrededor del Sol. En astrología, este planeta rige:

  • La comunicación
  • Los pensamientos
  • Los viajes
  • La tecnología
  • Los acuerdos y contratos
Mercurio en Piscis

Los signos que estarán más impactados por Mercurio retrógrado

Si bien el impacto es general, los signos de agua sentirán con mayor intensidad esta energía:

  • Piscis

Podrá experimentar confusión emocional, replanteos personales y necesidad de aislamiento.

  • Cáncer

Se activarán recuerdos y asuntos familiares pendientes.

  • Escorpio

Tendrá que revisar vínculos afectivos y decisiones impulsivas.

En todos los casos, la recomendación es evitar decisiones definitivas hasta que el tránsito finalice.

Qué efectos puede traer este Mercurio retrógrado

Durante este período pueden darse:

  • Malentendidos en conversaciones.
  • Mensajes que no llegan o se interpretan mal.
  • Problemas tecnológicos.
  • Reaparición de personas del pasado.

Rating Cero

