Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 7 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le conviene expresar sus emociones. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Llegará a acuerdos laborales importantes. Si practica deporte, sea más moderado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Consigue el equilibrio entre gastos e ingresos. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Haga un ejercicio que se adecúe a su físico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.