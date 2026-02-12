Violento asalto a dos jubilados españoles en Parque Chacabuco: les robaron hasta los ravioles del freezer

El matrimonio, de 90 y 83 años, fue sorprendido en su casa mientras dormía; los golpearon y torturaron durante horas. Según su testimonio, uno de los cuatro delincuentes sería menor de edad.

Una pareja de jubilados españoles fueron violentamente asaltados en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco . El matrimonio fue golpeado, torturado por horas y hasta amenazado con que le cortarían los dedos de las manos. Los delincuentes escaparon con una gran suma de dólares, electrodomésticos, ropa y hasta los ravioles que tenían guardados en el freezer.

El hecho ocurrió hacia la una de la madrugada del pasado martes, cuando Ricardo y Hermosinda, de 90 y 83 años, respectivamente, dormían en la habitación de su casa ubicada sobre la avenida José María Moreno al 1100. En ese momento, cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en el domicilio.

Según los testimonios de las víctimas, oriundas de Galicia, los ladrones estuvieron dentro de la casa durante tres horas y optaron por golpear únicamente a la mujer en su rostro, mientras le pedían dinero y joyas. Hermosinda quedó con hematomas en su nariz y pómulos , a la vez que le ocasionaron una fuerte contusión en uno de sus pies tras sufrir un pisotón por parte de los maleantes.

Durante las desesperantes horas que la pareja de jubilados estuvo rehén de los ladrones, estos buscaban los dólares que los españoles tenían ahorrados. Además, envolvieron en sábanas ropa, zapatos y otros objetos de valor, como un televisor. "Del freezer se llevaron carne, pollo, queso y una plancha de ravioles", agregó un allegado a las víctimas.

Antes de retirarse finalmente, uno de los ladrones amenazó al matrimonio de cortarles los dedos y les advirtió que, si se atrevían a llamar a la Policía, volverían por ellos para vengarse. Una vez a salvo, la mujer se comunicó al 911 y un patrullero de la Policía de la Ciudad asistió al lugar junto a una ambulancia del SAME.

Las víctimas precisaron que los ladrones eran cuatro y estaban encapuchados y con guantes. Los españoles estimaron que uno de ellos tenía alrededor de 14 años y que otro "era rengo".

El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, cuya titular es Romina Monteleone, quien ya ordenó las primeras pericias en el lugar del violento asalto a la División Investigaciones Comunales 7 de la Policía de la Ciudad.

La principal hipótesis de los investigadores es que los ladrones accedieron a la casa de los jubilados después de romper el candado de una obra en construcción lindera al domicilio, ya que encontraron un alicate.

"Las propiedades están separadas por una medianera. Treparon e ingresaron por la terraza, donde la puerta no tenía llave", señalaron desde la Fiscalía. Hasta el momento, los delincuentes no pudieron ser identificados.

Después de varios robos y acciones coordinadas, detuvieron a La Banda del Millón, grupo delictivo que quedó en la mira tras haber asaltado y maniatado a una jubilada influencer de San Isidro. Tras golpearla brutalmente, la amenazaron: "Callate porque te mato".

Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, es una reconocida personalidad de las redes sociales. Con más de 200.000 seguidores en su cuenta @moni.datadeabuela, fue abordada durante el mes de enero en su vivienda particular.

Jubilada influencer

Al conocerse las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa que al escuchar ruidos, la mujer se acercó a la puerta y es en ese momento que los delincuentes la enfrentaron y provocaron que se cayera.

"Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte. 'Callate porque te mato, me dijeron'”, relató la mujer ante el Fiscal Patricio Ferrari. Enseguida contó que le pidieron sus pertenencias y que estaban comunicados telefónicamente con una persona que orquestaba las acciones desde la cárcel.

“Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue. Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, dijo.

Los delincuentes, entonces, se llevaron dinero en efectivo, cien euros, joyas, el celular y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica, de alrededor de $10 millones.

Después de conocido el hecho, se abrieron investigaciones para dar con la banda delictiva. El operativo llevado adelante de manera conjunta por la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, señalados como los cabecillas de la denominada “Banda del Millón”.

Ambos quedaron alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: Brites en la Unidad 45 de Melchor Romero y Merelles en la Unidad 9 de La Plata. Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares que habrían sido utilizados para la coordinación de los hechos delictivos, mientras que varios menores vinculados a la causa continúan prófugos.