Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 10 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Aborde directamente sus problemas económicos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. En el aspecto económico, sin problemas. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Está radiante, y por ello regala dosis de cariño a sus familiares. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Intente no ser tan individualista a la hora de trabajar. Mejore su dieta a base de vitaminas y minerales.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.