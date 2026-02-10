Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 11 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aproveche los momentos de intimidad. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. En su trabajo, no parará ni un momento. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

(21 de abril al 21 de mayo)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Gaste menos en caprichos. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Día muy estable para su organismo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Añorará tiempos pasados en el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Sería saludable un fin de semana casero.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe ser más sincero con su pareja. Su mala situación económica no llega a ser grave. Logrará éxito profesional si es diligente. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen día para disfrutar de un romance agradable. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.