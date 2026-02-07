Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 8 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

La familia le dará grandes alegrías. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. Puede dejar de soñar, ese fantástico viaje se hará realidad. La jornada laboral de hoy será agotadora. Día favorable para alcanzar la estabilidad orgánica.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Propensión a dolores musculares.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Cuide sus horas de sueño.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.