11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 12 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 12 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Te puede interesar:

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Falta de entendimiento con la persona amada. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. La competitividad laboral aumenta. Esa tensión acumulada repercutirá en dolores musculares.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 10 de febrero

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero

La Luna en Libra de hoy activa la armonía y el romance

Luna en Libra: descubre qué signos brillan hoy en el romance

Rating Cero

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante

La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha.

"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

últimas noticias

Una cancha de fútbol en medio de las ruinas.

Después de dos años, volvió a jugarse un torneo de fútbol en la Franja de Gaza

Hace 16 minutos
play
Se levantó el sirenazo de la policía tras el anuncio del gobernador. 

Los policías de Santa Fe aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta

Hace 33 minutos
La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

Hace 49 minutos
play
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

Hace 50 minutos
El gobernador de la provincia Buenos Aires habló en Radio 10 y dejó sus conclusiones sobre la reforma laboral. 

Axel Kicillof se expresó contra el proyecto de reforma laboral: "Es retrógrado, regresivo y mentiroso"

Hace 50 minutos