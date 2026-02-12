Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico El joven de 32 años enfrenta cargos por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Podría recibir una pena de entre 8 a 20 años de prisión. Por + Seguir en







Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 iniciará el próximo 23 de febrero el juicio contra Felipe Pettinato, de 32 años. Se lo acusa de haber provocado el incendio que, el 16 de mayo de 2022, derivó en el fallecimiento del médico neurólogo Melchor Rodrigo dentro de un departamento de la Ciudad de Buenos Aires.

El debate contará con seis audiencias programadas para los días lunes, extendiéndose hasta el 30 de marzo bajo la supervisión de los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. La acusación estará a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach, mientras que la familia de la víctima participará activamente como parte querellante.

Pettinato enfrenta cargos por el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura penal que contempla una escala de 8 a 20 años de prisión. Según la instrucción de la causa, el siniestro se originó cerca de la medianoche en el piso 22 de un edificio ubicado en Palermo, lugar al que el profesional de salud había asistido aquel día.

La fiscalía sostiene que el imputado inició el fuego "a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo". El requerimiento de elevación a juicio hace énfasis en que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad que impidió su reacción.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el neurólogo estaba "dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió". Esta circunstancia agrava la posición del acusado, a quien se le adjudica el conocimiento previo del riesgo mortal que su acción representaba para los presentes.

El juicio se llevará a cabo luego de que Pettinato recibiera, en abril de 2024, una condena de nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual de una menor. Dicha sentencia previa fue confirmada por la Justicia el año pasado, sumando un antecedente condenatorio al perfil procesal del joven antes del inicio de este nuevo debate.