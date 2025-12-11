Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

(21 de abril al 21 de mayo)

Su grado de autoestima reforzará sus relaciones. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Consulte a un experto en asuntos financieros. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prudencia con las grasas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Evite obsesionarse con su físico.