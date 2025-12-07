Marte entra en Capricornio: cómo impacta en todos los signos La energía se vuelve más madura, productiva y orientada a resultados: es momento de poner el cuerpo donde ya pusimos la intención. Por + Seguir en







El 15 de diciembre Marte entra en Capricornio y trae un clima de enfoque.

Marte = acción. Capricornio = estructura. Juntos, nos empujan a tomar decisiones maduras, concretas y sostenibles.

Es una energía que premia la constancia, no la improvisación: ahora gana quien sostiene.

Los signos sienten un llamado a ordenar prioridades, cerrar ciclos inconclusos y avanzar con pasos firmes. El 15 de diciembre Marte entra en Capricornio y trae un clima de enfoque, estrategia y disciplina para todos los perfiles astrales. Es un tránsito que impulsa a tomar decisiones concretas, cortar distracciones y avanzar solo en lo que vale la pena. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Recordemos que el planeta marciano enciende el motor interno, el que te hace avanzar, decidir y moverte. En el signo del cabrito, toda esa fuerza deja de dispersarse y empieza a organizarse. Es un clima ideal para cerrar el año con foco, para decir “esto sí, esto no” y darle forma concreta a lo que querés que realmente crezca en 2026.

Este tránsito favorece los planes a largo plazo, la disciplina y los movimientos estratégicos. Todos los signos sienten una invitación a tomarse en serio sus deseos: avanzar sin ansiedad, pero con determinación; accionar desde la madurez y no desde el impulso. Marte en Capricornio no promete velocidad: promete resultados. Ideal para comprometerte con un proyecto, una decisión, una meta o un sueño que estabas postergando.

capricornio Impacto por signo de Marte en Capricornio Aries

Se activa tu ambición profesional.

Avances laborales, metas claras y decisiones firmes.

Cuidado con la impaciencia con autoridades. Tauro