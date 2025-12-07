Marte entra en Capricornio: cómo impacta en todos los signos

- Marte entra en Capricornio el 15 de diciembre, activando un período de disciplina, ambición y foco real en lo que sí queremos construir.
- Marte = acción. Capricornio = estructura. Juntos, nos empujan a tomar decisiones maduras, concretas y sostenibles.
- Es una energía que premia la constancia, no la improvisación: ahora gana quien sostiene.
- Los signos sienten un llamado a ordenar prioridades, cerrar ciclos inconclusos y avanzar con pasos firmes.
El 15 de diciembre Marte entra en Capricornio y trae un clima de enfoque, estrategia y disciplina para todos los perfiles astrales. Es un tránsito que impulsa a tomar decisiones concretas, cortar distracciones y avanzar solo en lo que vale la pena. ¿Cómo impacta en todos los signos?
Recordemos que el planeta marciano enciende el motor interno, el que te hace avanzar, decidir y moverte. En el signo del cabrito, toda esa fuerza deja de dispersarse y empieza a organizarse. Es un clima ideal para cerrar el año con foco, para decir “esto sí, esto no” y darle forma concreta a lo que querés que realmente crezca en 2026.
Este tránsito favorece los planes a largo plazo, la disciplina y los movimientos estratégicos. Todos los signos sienten una invitación a tomarse en serio sus deseos: avanzar sin ansiedad, pero con determinación; accionar desde la madurez y no desde el impulso. Marte en Capricornio no promete velocidad: promete resultados. Ideal para comprometerte con un proyecto, una decisión, una meta o un sueño que estabas postergando.