Donald Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

El mandatario de Estados Unidos amenazó al régimen iraní y desestimó todo tipo de conciliación. "¡Irán tendrá un gran futuro, hagamos que Irán sea grande otra vez!", posteó en su red social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro mensaje contra Irán y aseguró que no habrá negociaciones con el régimen iraní, al tiempo que exigió una “rendición incondicional”.

A través de una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario republicano dejó en claro su postura frente al gobierno iraní y descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

“No habrá acuerdo con Irán”, afirmó Trump en el mensaje, donde también reclamó que el régimen acepte una capitulación total. Según planteó, ese escenario abriría la puerta a una nueva etapa política para el país de Medio Oriente.

En ese sentido, el presidente estadounidense sostuvo que, tras una eventual transición de liderazgo, Estados Unidos y sus aliados podrían colaborar en la reconstrucción económica del país. “Después de eso, y de la selección de un gran y aceptable líder (o líderes), nosotros, junto a muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción”, escribió.

Trump añadió que su objetivo sería impulsar un proceso que permita fortalecer la economía iraní y mejorar su situación general. “Haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, expresó en el mismo mensaje.

El mandatario cerró su publicación con un eslogan que remite a su conocida consigna política. “¡Irán tendrá un gran futuro, hagamos que Irán sea grande otra vez!”, concluyó.

En el medio de la guerra con Irán y tras asesinar a su líder supremo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió "participar en el nombramiento" del sucesor del ayatolá Ali Khamenei. "Como con Delcy (Rodríguez)", afirmó el mandatario en referencia a la sucesora de Nicolás Maduro en Venezuela tras su captura.

"El hijo de Khameneí me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", planteó el jefe de Estado al medio Axios.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, seguiría la línea de su padre y, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar Irán "en cinco años".

La Constitución iraní establece que al líder supremo debe nombrarlo por mayoría simple una Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

Además de Khamenei, con influencia política y cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria, también suenan como candidatos a líder supremo Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirigen interinamente el país; el conservador Mohsen Araki; y Hasán Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

La relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump

En su última interacción en X, la presidenta encargada de Venezuela agradeció a Trump "la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela".

"Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo y trabajando muy bien con los representantes de Estados Unidos. El petróleo está empezando a fluir y es muy agradable ver el profesionalismo y la dedicación de ambos países", le había escrito el mandatario de Estados Unidos en Truth Social.

Una de los primeros pedidos de Rodríguez a sus compatriotas fue "no tener miedo" a una agenda energética con Estados Unidos, en referencia a la apertura comercial del sector petrolífero. El empresario republicano había reiterado numerosas veces antes del ataque a Venezuela que su principal interés era el petróleo venezolano.